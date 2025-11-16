Seda Çınar’dan iddialara sert yanıt: Bahsi geçen şahıs ben değilim

Son dönemde, çocuklu ve yeni boşanmış bir influencer’ın en yakın arkadaşının kocasıyla birlikte olduğu iddiası sosyal medyada gündem olmuştu. Ve gözler bazı isimlere çevrilmişti. Bu iddiaya verilen bir yanıt ise oldukça dikkat çekti.

Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Ümit Erdim ile 7 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandıran Seda Çınar, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaparak iddiaları yalanladı.

REKLAM

İki çocuk annesi Çınar, paylaşımında şunları söyledi; "Bahsi geçen şahıs ben değilim. Bu açıklamayı yapmak benim için çok onur kırıcı. Karakterime ve duruşuma hakaret sayarım. Yakın çevremi arayıp adımı kullananlar ve bana mesaj atanlar olduğu için bu paylaşımı yapıyorum. Ayrıca maalesef kim olduğunu biliyorum; asla arkadaşım değil ama siz de yakında öğreneceksiniz."

Oyuncu Ümit Erdim ile Seda Çınar, 2017 yılında evlenmişti. 2018’de kızları Ses, 2022’de ise ikinci kızları Ela dünyaya gelmişti. Çift, 2024 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı.