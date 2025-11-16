Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Seda Çınar’dan iddialara sert yanıt: Bahsi geçen şahıs ben değilim - Magazin haberleri

        Seda Çınar’dan iddialara sert yanıt: Bahsi geçen şahıs ben değilim

        İki çocuk annesi ve geçtiğimiz yıl Ümit Erdim'le boşanan Seda Çınar, sosyal medyada gündem olan 'en yakın arkadaşının kocasıyla ilişki' iddialarını sert bir açıklamayla yalanladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2025 - 00:27 Güncelleme: 16.11.2025 - 00:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Bahsi geçen şahıs ben değilim"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Son dönemde, çocuklu ve yeni boşanmış bir influencer’ın en yakın arkadaşının kocasıyla birlikte olduğu iddiası sosyal medyada gündem olmuştu. Ve gözler bazı isimlere çevrilmişti. Bu iddiaya verilen bir yanıt ise oldukça dikkat çekti.

        Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Ümit Erdim ile 7 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandıran Seda Çınar, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaparak iddiaları yalanladı.

        REKLAM

        İki çocuk annesi Çınar, paylaşımında şunları söyledi; "Bahsi geçen şahıs ben değilim. Bu açıklamayı yapmak benim için çok onur kırıcı. Karakterime ve duruşuma hakaret sayarım. Yakın çevremi arayıp adımı kullananlar ve bana mesaj atanlar olduğu için bu paylaşımı yapıyorum. Ayrıca maalesef kim olduğunu biliyorum; asla arkadaşım değil ama siz de yakında öğreneceksiniz."

        Oyuncu Ümit Erdim ile Seda Çınar, 2017 yılında evlenmişti. 2018’de kızları Ses, 2022’de ise ikinci kızları Ela dünyaya gelmişti. Çift, 2024 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Seda Çınar
        #Ümit Erdim
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beyoğlu metro inşaatında iskele çöktü: 1 ölü
        Beyoğlu metro inşaatında iskele çöktü: 1 ölü
        Bakan Fidan, gündemi değerlendirdi
        Bakan Fidan, gündemi değerlendirdi
        Bizim Çocuklar play-off biletini kaptı!
        Bizim Çocuklar play-off biletini kaptı!
        "Herkese karşı korakor oynarız!"
        "Herkese karşı korakor oynarız!"
        Zehirlenen ailenin kaldığı otelde 2 yeni vaka!
        Zehirlenen ailenin kaldığı otelde 2 yeni vaka!
        Yangında 30 kedisiyle birlikte öldü
        Yangında 30 kedisiyle birlikte öldü
        "Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim etmiş olacağız"
        "Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim etmiş olacağız"
        Lübnan İsrail'i BMGK'ye şikayet edecek
        Lübnan İsrail'i BMGK'ye şikayet edecek
        Rafa Silva'dan Beşiktaş'a 21 maddelik cevap!
        Rafa Silva'dan Beşiktaş'a 21 maddelik cevap!
        Zehirlenme dehşetinde anne ve babanın ifadeleri ortaya çıktı!
        Zehirlenme dehşetinde anne ve babanın ifadeleri ortaya çıktı!
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        Yasemin börek alacaktı... Bursa'da vahşet!
        Yasemin börek alacaktı... Bursa'da vahşet!
        Öldürüp gömdüler! Üzerine bina diktiler... 6 Şubat depremi cinayeti ortaya çıkardı!
        Öldürüp gömdüler! Üzerine bina diktiler... 6 Şubat depremi cinayeti ortaya çıkardı!
        Alev topundan koşarak çıkmıştı... 7 gün savaştı!
        Alev topundan koşarak çıkmıştı... 7 gün savaştı!
        Çalışanını darp etmişti! Fenomen oyuncu tutuklandı!
        Çalışanını darp etmişti! Fenomen oyuncu tutuklandı!
        "Burada herkesin yeri dolar"
        "Burada herkesin yeri dolar"
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        İstanbul'da sahile akın
        İstanbul'da sahile akın
        'Mar-a-Lago yüzü' trendi yükselişte
        'Mar-a-Lago yüzü' trendi yükselişte