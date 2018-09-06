Seda Sayan, 22 yıl önce seslendirdiği, satış rekorları kıran ve birçok ödül kazanan 'Ah Geceler' i yeniden seslendirdi. Sayan'ın söz ve müziği Mahsun Kırmızıgül’e ait olan şarkıyı yeniden yorumlamasının nedeni genç hayranlarından gelen yoğun istek oldu.





Seda Sayan, prodüktörlüğünü Özgür Aras’ın üstlendiği ‘Ah Geceler’ projesi için "Çok mutlu ve heyecanlıyım. 'Ah Geceler'i ilk kez 1996'da okumuştum. Aradan 22 yıl geçmiş. Gençler ve oğlum Oğulcan Engin ile arkadaşları çok istiyordu. Şarkının sahibi Mahsun Kırmızıgül’den rica ettim yeniden okumak için. Sağ olsun bir telefonumla kırmadı, tüm izinleri verdi. Mahsun Kırmızıgül, Yasin Keleş ve Seda Sayan buluşması çok güzel oldu. Bana da heyecan kattı" dedi.

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