Seda Sayan: Safiye Soyman'ı ben silmedim

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"BİR ARAYA GELMEK İÇİN ÇOK BEKLEDİK"



Gazetecilerle sohbet eden Seda Sayan, "Normal sohbet ettik. Demet ile neredeyse her gün konuşuyoruz. Ben bütün yazı ABD'de geçirdiğim için Demet'im ile buluşamadım" dedi.



Özdemir ise, "Biz tatil boyunca hep mesajlaştık. Bir araya gelmek için çok bekledik. O yüzden uzun sürdü bu akşamki buluşma ve sohbet" ifadelerini kullandı.