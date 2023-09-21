Seda Sayan: Safiye Soyman'ı ben silmedim
Seda Sayan, muhabirlerin, "Sosyal medya takip ettiğiniz herkesi sildiniz. Özellikle Safiye Soyman'ı silmeniz çok konuşuldu. Bir tek oğlunuzu ve eşinizi takip ediyorsunuz" sözlerine yanıt verdi. Ünlü şarkıcı, "Özellikle Safiye'yi mi çıkarttım? Yapmayın... Takipçilerimi takipten ben çıkmadım. Sosyal medyamı yöneten kardeşim Sefa Çağlar, 'Bundan sonra yönetimi ben ele alıyorum. Böyle olması gerekiyor' dedi. Öyle de yaptı" dedi
Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Seda Sayan ile Demet Özdemir, Etiler'deki bir mekândan çıkarken görüntülendi.
Yaklaşık 5 saat birlikte vakit geçiren ikili, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
"BİR ARAYA GELMEK İÇİN ÇOK BEKLEDİK"
Gazetecilerle sohbet eden Seda Sayan, "Normal sohbet ettik. Demet ile neredeyse her gün konuşuyoruz. Ben bütün yazı ABD'de geçirdiğim için Demet'im ile buluşamadım" dedi.
Özdemir ise, "Biz tatil boyunca hep mesajlaştık. Bir araya gelmek için çok bekledik. O yüzden uzun sürdü bu akşamki buluşma ve sohbet" ifadelerini kullandı.
"BÖYLE OLMASI GEREKİYOR' DEDİ"
Ünlü şarkıcı, muhabirlerin, "Sosyal medya takip ettiğiniz herkesi sildiniz. Özellikle Safiye Soyman'ı silmeniz çok konuşuldu. Bir tek oğlunuzu ve eşinizi takip ediyorsunuz. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz?" sorusuna, "Özellikle Safiye'yi mi çıkarttım? Yapmayın... Takipçilerimi takipten ben çıkmadım. Sosyal medyamı yöneten kardeşim Sefa Çağlar, 'Bundan sonra yönetimi ben ele alıyorum. Böyle olması gerekiyor' dedi. Öyle de yaptı" şeklinde yanıt verdi.
SORULARI GEÇİŞTİRDİ
Seda Sayan, yüzüne yaptırdığı estetiklerin sorulması üzerine ise, "Haydi, hoşça kalın. Sizi seviyorum" demekle yetindi. Seda Sayan, daha sonra otomobiline binerek oradan uzaklaştı.