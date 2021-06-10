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Sedat Peker suç örgütüne operasyon; dernek başkanına gözaltı

Organize suç örgütü soruşturması kapsamında aranan Sedat Peker'le ilgili yeni bir operasyona imza atıldı. Bu kapsamda Şanlıurfa Memleketçi Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı (MİSİAD) Feridun Öncel gözaltına alındı. Öncel, sorgulanmak üzere İstanbul'a gönderildi

Sedat Peker operasyonunda dernek başkanına gözaltı - Haberler
Sedat Peker operasyonunda dernek başkanına gözaltı
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DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt genelinde faaliyet gösteren; 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'nitelikli yağma', 'gasp', 'rüşvet', 'yaralama', 'tehdit' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarına karıştığı belirlenen Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonda MİSİAD Başkanı Feridun Öncel'i Şanlıurfa'da gözaltına aldı.

DHA'da yer alan habere göre, sağlık kontrolünden geçirilen Öncel, ifadesi alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi´ne götürüldü.

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