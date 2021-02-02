Sefirin Kızı 38. son bölümünde; Kulübede yaşanan karşılaşmadan sonra bu gizemli kadın Sancar’ın aklını karıştırmıştır. Yardıma ihtiyacı olduğunu düşündüğü kadınla daha sonra marinada da yolları kesişen Sancar, işin içine Kahraman’ın da girmesiyle merakına yenik düşerek araştırmalara başlar. Peki Sefirin Kızı 39. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Sefirin Kızı 38. son bölüm detayı...

SEFİRİN KIZI 39. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

SEFİRİN KIZI 38. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bu sayede kendi kayıplarının acısından biraz olsun uzaklaştığını fark etmez bile.

Dudu’nun hamilelik haberi hızla yayılırken aklına soru işaretleri düşen sadece Yahya olmaz. Elvan ise gözlerinin önünde bir anda kurulan bu aile tablosu karşısında kendini ve konaktaki yerini sorgulamaya başlar.

Gediz’in yokluğu herkesi derinden etkilemiştir. Onun öldüğünü öğrenen Melek ise içinde bambaşka korkular yaşamaya başlar. Yaşadıklarının etkisiyle kendi kendine başa çıkmaya çalışırken saçları da dökülmeye devam eder. Ancak Melek bu durumu sonuna kadar babasından saklamaya kararlıdır.

Sancar, peşine takıldığı gizemi çözmeye çalışırken bir yandan da bu bilinmezliklerle dolu bu kadını kendisine rağmen korumaya uğraşır. Yine fırtınalı ve olaylı bir günün sonunda kulübede bir araya gelirler ve aralarındaki tüm farklara rağmen ortak bir dertleri olduğunu keşfederler. Bu kez onları çok farklı bir gece beklemektedir.