Sefo ile Demet Akalın karşılıklı açıklamalar yaptı

Geçtiğimiz dönemde Sefo ile Demet Akalın, ortak çalışmaları 'Yerinde Dur' ile müzikseverlerin beğenisini kazanmıştı.

Demet Akalın, katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamada, bu çalışmadan tek kuruş almadığını belirten bir açıklama yaptı.

Açıklamanın ardından Sefo, sosyal medya hesabından yanıt verdi; "Her yerde İlluminatici ilan edilmişim. Burada bangır bangır müzik çalıyor. Demet abla hâlâ para diyor. Ben anlamadım… Abla, böyle anlaştık ya."

Buna karşılık Demet Akalın da sosyal medya üzerinden esprili bir yanıt paylaştı: Ben artık bunun esprisini vuruyorum yani. Sefo’dan para falan istemiyorum. Ona inanılmaz güzel şeyler borçluyum. Ne güzel hâlâ küçük çocuklar bizim peşimizden koşuyor 'Yerinde Dur' diye. Paramı istemiyorum, o espri ya! Allah Allah! Paramı gönder Sefo, Sefo paramı gönder.