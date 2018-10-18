Kabrine götürdüler...

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Şehidin hayalini annesi gerçekleştirdi

Batman’da 4 Ekim’de el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesiyle şehit düşen motosiklet tutkunu Uzman Çavuş Okan Dinçer’in annesi Arife Dinçer, oğlunun hayalini kabrinin başında gerçekleştirdi. Şehit annesi , Batman’a gitmeden motorunu satan ve son konuştuklarında ‘Anam bir geleyim büyük motor alacağım’ diyen oğlunun isteğini kendisini ziyaret eden 10Riders Balıkesir Motosiklet Kulübü üyeleriyle paylaştı.

18.10.2018 - 15:20 | Güncelleme:

Batman’da şehit düşen Uzman Çavuş Okan Dinçer’in 5 ay sonra tayin olunca almak istediği büyük motosiklet hayali, 10Riders Balıkesir Motosiklet Kulübü üyeleri tarafından grubun en büyük motosikleti mezarı başına çıkarılarak gerçekleştirildi.

Mahmut Acaröz'un haberine göree, motosiklet tutkunu Uzman Çavuş Okan Dinçer’in ailesini ziyaret eden 10Riders Balıkesir Motosiklet Kulübü üyeleri şehidin annesi Arife Dinçer ile Bigadiç ilçesi Bademli mahallesinde görüşerek isteği olup olmadığını sordu.

EN BÜYÜK MOTORU OĞLUMUN KABRİ BAŞINA ÇIKARIN

Şehidin annesi Arife Dinçer “ Tayin olmasına 5 ay vardı, izin dönüşü ilk görevinde hainlerin yola patlayıcı döşemesi ile şehit oldu. Oğlumun en büyük hayali büyük motor almaktı. Batman’da ki görevine gitmeden önce motosikletini satmıştı. Bana hep büyük motor hayalinden bahsederdi. Evimizin hemen alt tarafındaki yoldan geçen motorların seslerini duyunca, balkona çıkar seslerini dinlerdi. En büyük motoru kabrinin yanına çıkartın ve fotoğraf çekin” dedi.

10Riders Balıkesir Motosiklet Kulübü üyeleri de grupta yer alan en büyük motosikleti Şehit Dinçer’in mezarının başına götürdü. Şehit annesi Dinçer, oğlunun kabrine dokunarak “Oğlum bak, istediğin motor geldi” diyerek seslenince herkes gözyaşına boğuldu.

Kulüp Başkanı Özgür Candar “Şehidimizin hayalini buraya gelmeden önce bilmiyorduk. Aileyi ziyarete, bir ihtiyaçları var mı diye sormaya gelmiştik. Annemizin isteğini elbette hemen yerine getirdik. Şehit annemizin, oğlunun kabrine dokunarak “Oğlum bak, istediğin motor geldi” diyerek seslenmesi bizi gerçekten çok duygulandırdı. Böyle güzel bir şeye vesile olmak ise çok sevindirdi. Bu vatan şehitlerimiz, gazilerimiz sayesinde ayakta duruyor. Allah onlardan razı olsun. Allah ailelerine sabırlar versin. Vatan sağ olsun. Bizler de, kahramanlarımızın ailelerinin her zaman yanlarında olacağız” dedi.

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