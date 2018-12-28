Şehir Tiyatroları'nda ocak ayında hangi oyunlar var?
28.12.2018 - 12:13 | Güncelleme:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Ocak ayında 2’si yeni, 37 oyunla seyirci karşısına çıkıyor. İşte ocak ayında sahnelecek oyunlar...
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Ocak ayında 37 oyun ile tiyatroseverleri ağırlıyor. Ocak ayında sahnelenecek oyunlar ve konuları şöyle:
SÖZ VERİYORUM (Yeni Oyun)
2. Dünya Savaşı sırasında kuşatma altındaki bir şehirde yaşanan umutsuzluk ve yıkım sürecinde üç arkadaşın hayat mücadelesi içinde yaşadıkları aşkı konu alır. Aleksei Arbuzov’un yazdığı Hülya Karakaş’ın yönettiği oyunda Can Ertuğrul, Ebru Üstüntaş, Murat Coşkuner rol alıyor. Oyun 16-19 Ocak, 23-26 Ocak 2019 tarihleri arasında Fatih Reşat Nuri Sahnesi’nde.
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AMANVERMEZ AVNİ (Yeni Oyun)
1908 yılındayız. Amanvermez lakabıyla anılan dönemin en hızlı hafiyesi Avni ve arkadaşları bir yandan padişahtan gelen emirle yanmış adam olayını çözmeye çalışırken diğer yandan gizli bir doğum yaptırıp vicdanının sesine yenik düşen bir ebeye yardım etmektedir. Kendine has yöntemleriyle olaylara yaklaşan Komiser Avni’nin Osmanlı’nın Sherlock Holmes’u diye anılması boşuna değildir. Ebüsüreyya Sami’nin yazdığı Selçuk Yüksel’in oyunlaştırıp yönettiği oyunda Burak Davutoğlu, Burhan Yeşilyurt, Can Alibeyoğlu, Cihan Kurtaran, Defne Gürmen, Emre Şen, Gülce Çakır, Murat Üzen, Neslihan Ayşe Öztürk, Ozan Gözel, Özgür Atkın, Pınar Aygün, Volkan Ayhan rol alıyor. Oyun, 23-26 Ocak, 30 Ocak-2 Şubat 2019 tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde.
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FELATUN BEY İLE RAKIM EFENDİ
19.yy İstanbul’unda geçen eserin kahramanlarından Felatun Bey görüntü itibariyle modern, iç dünyası itibariyle yoz ve boş, bu anlayışta sürdürdüğü yaşamıyla gülünç durumlara düşen bir mirasyedidir. Eserin diğer kahramanı olan Rakım Efendi ise ailesinin ölümünden sonra Arap Dadı tarafından bin bir güçlükle yetiştirilen, gelenek göreneklerine bağlı, kültürlü, azimli, çalışkan ve bu olumlu nitelikleri nedeniyle herkesin sevdiği, takdir ettiği bir gençtir.
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Bu ikilinin yolu yaşamları boyunca birçok noktada kesişir. Türk edebiyatının ilk popüler yazarlarından kabul edilen Ahmet Mithad Efendi’nin romanından uyarlanan oyun, Tanzimatı takiben ortaya çıkan diğer ilk Türk eserlerinde de sık olarak rastladığımız “yanlış batılılaşma” konusunu ironik bir yaklaşımla ele alıyor.
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2018-2019 sezonunda ilk kez sahnelenmeye başlayan, Ahmet Mithat Efendi’nin yazdığı, Selçuk Soğukçay’ın oyunlaştırıp yönettiği oyunda Arda Aydın, Aslı Aybars, Ayşegül İşsever, Bekir Aksoy, Doğan Şirin, Emrah Can Yaylı, Emrah Derviş Soylu, Engin Gürmen, Ezgim Kılınç, Fahri Kıncır, Gizem Akkuş, İrem Arslan, Nazife Oğlakçıoğlu, Nur Saçbüker, Osman Kaba, Pınar Pamuk, Sarin Karadaş, Sevilay Şimşek, Sinan Bengier, Zeynep Ceren Gedikali rol alıyor. Oyun, 2-5 Ocak 2019 tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde, 23-26 Ocak 2019 tarihleri arasında Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde.
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KAHVEDE ŞENLİK VAR
Kadın erkek rolleri, toplumsal kurallar ve bu kurallar çerçevesinde biçimlenen insan ilişkilerinin tartışmaya açıldığı Kahvede Şenlik Var; bir kadın ile bir erkeği karşı karşıya getirir. Sabahattin Kudret Aksal’ın uyuşmanın da uyuşmazlığın da en büyük örneği olarak tanımladığı kadın ve erkek, sonunda evlenme niyetiyle denize nazır bir kahvede buluşurlar.
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Zaman zaman kahvenin nevi şahsına münhasır garsonunun da yönlendirmeleriyle birbirlerini tanımak ve anlaşmak için uzun bir sohbete başlarlar. Evlilikten beklentilerin, hayallerin ve düş kırıklıklarının dillendirildiği bu bol eğlenceli sohbetin sonu nereye varacaktır?
Kozların kıran kırana paylaşıldığı bu mücadelenin kazananı kim olacaktır? Kadın mı? Erkek mi? Yoksa Garson mu?… Sabahattin Kudret Aksal’ın yazıp Murat Ozan’ın yönettiği oyunda, Derya Çetinel, Ertan Kılıç, Özgür Dereli rol alıyor. Oyun, 2-5 Ocak 2019 tarihleri arasında Fatih Reşat Nuri Sahnesi’nde, 23-26 Ocak 2019 tarihleri arasında Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde.
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HİSSE-İ ŞAYİA(BİR EVLİLİK KOMEDİSİ)
Meşrutiyet dönemi tiyatrosunun öncü ismi İbnürrefik Ahmet Sekizinci'nin oyunu; ayrıldıktan sonra da didişmeye devam eden ve biricik kızlarını bir türlü paylaşamayan ("hissei şayia") karı kocanın bitip tükenmek bilmeyen kavgalarını konu alıyor. Şiddetli geçimsizlikle boşanıp yıllarca birbirinden ayrı kalan, her karşılaşmada ezeli-ebedi kavgalarını tekrarlayan, birbirlerine dava üstüne dava açan, gülünç duruma düşseler de bu didişmeden adeta zevk alan fakat aslında her şeye rağmen birbirini seven karı kocanın ve onların arasında kalan genç kızın öyküsü eğlenceli bir üslupla aktarılıyor.
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10|53
Ahmet Nuri Sekizinci’nin yazdığı Tarık Şerbetçioğlu’nun yönettiği oyunda; Aybar Taştekin, Hikmet Körmükçü, Selma Kutluğ, Tarık Şerbetçioğlu, Uğur Dilbaz, Yağmur Damcıoğlu Namak, Zeynep Göktay Dilbaz, Zihni Göktay rol alıyor. Oyun, 2-5 Ocak 2019 tarihleri arasında Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde, 23-26 Ocak 2019 tarihleri arasında Ümraniye Sahnesi’nde.
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HAYAL-İ TEMSİL
Eski makyör Dikran Efendi'nin; hayalle hatırayı iç içe geçiren masalı; sahnenin "ilk kadın"ları Afife Jale ve Bedia Muvahhit'i; çocuklukları, aşkları, tutkularıyla, ilk kez seyirci karşısına çıktıkları sahnede, Darülbedayi sahnesinde bir araya getiriyor.
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12|53
Ahmet Sami Özbudak’ın yazıp Yiğit Sertdemir’in yönettiği oyunda Hümay Güldağ, Şebnem Köstem, Yiğit Sertdemir rol alıyor. Oyun, 2-5 Ocak 2019 tarihleri arasında Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde, 30 Ocak- 2 Şubat 2019 tarihleri arasında Ümraniye Sahnesi’nde.
13
13|53
UZLAŞMA
Bir süre önce ayrılan Anna ve Pierre artık bir çift olmasalar bile hala ebeveyndir ve oğullarıyla iletişim konusunda sıkıntı çekmektedirler. Bu nedenle sürekli birbirlerini suçlayıp tartışarak hem kendilerinin hem de çocuklarının yaşamını cehenneme çevirirler. Sonunda sorunu çözmek için aile mahkemesinin atadığı arabulucular eşliğinde uzlaşma toplantılarına katılmaya ikna olurlar.
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Toplantılar boyunca sadece ayrılan çift değil, olaya profesyonel olarak dahil olsalar da özel yaşamlarında benzer sorunlar yaşayan arabulucular İsabelle ve Jeanne da sarsıcı iç hesaplaşmalarla karşı karşıya kalır… Trajikomik bir oyun olan Uzlaşma, ayrılık sonrası çocukları için sağlıklı bir düzen kurmaya çalışan ebeveynlerin psikolojik sürecini anlatırken, ülkemizde de uygulanan ve tarafların uyuşmazlıklarına dostane yollarla çözüm getirmeyi amaçlayan “arabuluculuk sistemi” konusunda fikir edinmemizi sağlıyor.
2018-2019 sezonunda ilk kez sahnelenmeye başlayan, Chloe Lambert’in yazdığı Aslı İçözü’nün yönettiği oyunda Gökçer Genç, Işıl Zeynep, Yeliz Şatıroğlu, Zeliha Bahar Çebi rol alıyor. Oyun, 2-5 Ocak 2019 tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde, 23-26 Ocak 2019 tarihlerinde Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde, 31 Ocak- 2 Şubat 2019 tarihleri arasında Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi’nde.
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16|53
OCAK’TA BAHAR
2. Dünya Savaşı’nda Yugoslavya adındaki ülkede büyük bir değişim başlar. 1940 yılından sonra kapalı kapılar ardında yaşanan açlık ve yokluk içinde umudun ve sevginin hikâyesi işlenir. Savaşın yarattığı güç dengesinde sömürünün ve manipülasyonların yerini sorgularken çok kültürlülüğün yaşandığı bu topraklarda kardeşin kardeşi öldürmesine tanık oluruz. “Ocakta Bahar” adıyla yazılan oyun 1995 yılında Emir Kusturica tarafından Underground (Yeraltı) ismiyle filme çekilmiştir.
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17|53
2018-2019 sezonunda ilk kez sahnelenmeye başlayan, Duşan Kovaçeviç’in yazdığı M. Nurullah Tuncer’in yönettiği oyunda Alp Tuğhan Taş, Aslı Nimet Altaylar, Aslı Şahin, Ayşe Günyüz, Berk Samur, Buğra Can Ildırışık, Caner Çandarlı, Cihat Faruk Sevindik, Çağlar Ozan Aksu, Damla Cangül Yiğit, Destan Batmaz, Elyesa Çağlar Evkaya, Gül Yıldırım, Gürol Güngör, Hakan Gümüş, Hazal Uprak, Mana Alkoy, Onur Şirin, Serap Doğan, Tankut Yıldız rol alıyor. Oyun, 2-5 Ocak 2019 tarihleri arasında Ümraniye Sahnesi’nde, 23-26 Ocak 2019 tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.
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18|53
TATLI KAÇIK
Mr. Tanner ile paylaştığı evinde, çöp toplayarak yaşayan, çevresindeki her şeye sonsuz bir sevgi ve şefkatle bağlı Opal’in kendi halindeki yaşamı üç davetsiz misafirin gelişi ile umulmadık şekilde değişir. Sol, Gloria ve Brad kendi hesaplarının peşinde Opal’in huzur dolu yaşamına giriverirler. Kendi kendine yetmeyi becerse de yalnızlıktan muzdarip Opal onları hayatına almak konusunda en ufak bir tereddüt bile duymaz ancak sonsuz bir iyi niyetle evinin kapılarını açtığı misafirleri sevgilerini paylaşmak konusunda Opal kadar istekli değildirler.
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19|53
2018-2019 sezonunda ilk kez sahnelenmeye başlayan, John Patrick’in yazdığı, Ahmet Levendoğlu ve Hasan Levendoğlu’nun çevirdiği, Naşit Özcan’ın yönettiği oyunda, Ayşe Kökçü, Çağlar Polat, Eylül Soğukçay, İbrahim Can, Mehmet Soner Dinç, Mert Aykul rol alıyor. Oyun, 2-5 Ocak 2019 tarihleri arasında Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde, 23-26 Ocak 2019 tarihleri arasında Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde, 30 Ocak- 2 Şubat 2019 tarihleri arasında Fatih Reşat Nuri Sahnesi’nde.
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20|53
GEÇ KALANLAR
Yaşadığımız her günü güzel bir güne dönüştürmek varken, "güzel bir gün"ün bize çıkıp gelmesi için öylece oturup bekleriz. Çoğu zaman yaşamak yerine erteleriz. Tüketmenin bencilliğini, paylaşmanın samimiyetine yeğleriz. Oysa ihtiyacımız olan tek şey, biraz farkındalıktır.
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21|53
Geç Kalanlar, sordukları ve sordurduklarıyla seyircisine derinlikli bir yüzleşmenin resmini gösteriyor. Pervin Ünalp’ın yazıp Nihat Alpteki’nin yönettiği oyunda; Defne Gürmen, Elçin Atamgüç, Vildan Gürelman, Zafer Kırşan rol alıyor. Oyun, 3-5 Ocak 2019 tarihleri arasında Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi’nde.
Şüphelinin suçlu olduğunun genel kabul görüldüğü jüride, bir üye bu karara karşı çıkarsa ne olur? 12 jüri üyesi üzerinden adalet kavramını sorgulayan oyun tiyatro seyircisiyle buluşuyor. Reginald Rose’un yazıp Arif Akkaya’nın yönettiği oyunda; Ahmet Özarslan, Ali Gökmen Altuğ, Burteçin Zoga, Enes Mazak, Erkan Akkoyunlu, Gün Koper, Kutay Kırşehirlioğlu, Mehmet Avdan, Metin Çoban, Nihat Alpteki, Rahmi Elhan, Serdar Orçin, Selçuk Yüksel rol alıyor. Oyun, 2-5 Ocak 2019 tarihleri arasında Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde.
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MACBETH
("İyi kötüdür, kötü de iyi" W.Shakespeare) Herkes tarafından iyi bir savaşçı ve iyi bir insan olarak bilinen Macbeth, savaş sonrası yurduna dönerken karşılaştığı cadılardan gelecekte kral olacağını öğrenir. Bu kehanet, Macbeth'in içindeki kötü tutkuları harekete geçirir ve sonunu hazırlar. Kukla ve dramatik oyunculuğun iç içe geçtiği bu uyarlamada Macbeth sürrealist bir yorumla seyirci karşısına çıkıyor.
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William Shakespeare’in yazdığı, Ulviye Karaca’nın yönettiği oyunda; Damla Cangül Yiğit, Yılmaz Aydın, Gökçer Genç, Kubilay Penbeklioğlu, Mana Alkoy, Nurdan Kalınağa, Nilay Yazıcıoğlu, Tuğrul Arsever rol alıyor. Oyun, 9-12 Ocak 2019 tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.
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MATRUŞKA
Bir kadın... bir erkek... bir ilişki... kavgalar, çatışmalar, ayrılıp barışmalar, kopamayışlar... Varoluştan bugüne değişmeyen rutine, iki insanın birbirini tanıma, anlama, bir arada yaşama mücadelesine yeniden ve farklı bir yorumla yaklaşan Matruşka, ilişkilerde ideali arama uğraşını mercek altına alıyor.
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26|53
Tuncer Cücenoğlu’nun yazıp Bora Seçkin’in yönettiği oyunda, Cem Karakaya, Derya Yıldırım rol alıyor. Oyun, 9-12 Ocak 2019 tarihleri arasında Fatih Reşat Nuri Sahnesi’nde, 16-19 Ocak 2019 tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde.
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CİBALİ KARAKOLU
Cibali Karakolu hali hazırda varlığını koruyan pek çok gerçeğe ışık tutarak geçmişten günümüzü yansıtan eleştirel bir ayna olmayı başarıyor. Öğrenilmiş kadın erkek ilişkileri başta olmak üzere, paranın ilişkilerdeki etkisi, çeşitli kurumlardaki eksikliklerin neden olduğu yetersizlik, toplumsal ve politik yaşama dair eleştirilerle biçimlenen oyun, güldürmek kadar yeniden cevaplanması gereken pek çok soruyu da beraberinde getirmektedir.
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Henri Keroul ve Albert Barre’in yazıp Nedret Denizhan’ın yönettiği oyunda; Begüm Yazıcıoğlu, Berrin Koper, Cem Uras, Deniz Yeşil Mavi, Derya Kurtuluş Oktar, Doğan Altınel, Ertan Kılıç, Eylül Soğukçay, Hülya Arslan, İbrahim Ulutaş, Murat Bavli, Murat Derya Kılıç, Müge Çiçek Türkoğlu, Naci Taşdöğen, Şehnaz Bölen Taftali, Tarık Şerbetçioğlu, Tuğçe Açıkgöz, Zihni Göktay rol alıyor. Oyun, 9-12 Ocak 2019 tarihleri arasında Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde.
Tüm bilgi dijital ortama aktarılmış, insanlar tek tek damgalanıp sınıflarına göre bölgelere yerleştirilmiş ve hafızalarını silen bedava yemeklerin etkisiyle her şeyi unutmaya başlamışlardır. Değiştirilmemiş gerçeklerin yazılı olduğu tek şey, tüm diğer belgelerle birlikte yok edilen işaretli kağıtlardır. Karşılayıcı ve onunla yolu kesişenler şimdi hem kendi unutturulmuş geçmişlerine sahip çıkmak hem de gerçekleri kendilerinden sonrakilere aktarabilmek için bu kağıtların peşindedir.
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Özgür Kaymak’ın yazıp yönettiği oyunda; Aslı Menaz, Aslı Şahin, Ayşem Yağmur Ulusoy, Can Alibeyoğlu, Cemal Ahhan Şener, Emre Çağrı Akbaba, Ercan Demirhan, Neslihan Ayşe Öztürk, Onur Demircan, Özgür Atkın, Tarık Köksal, Volkan Öztürk, Zeki Yıldırım rol alıyor. Oyun, 9-12 Ocak 2019 tarihleri arasında Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde.
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ŞAHANE ZÜĞÜRTLER
Rusya'daki devrimden sonra pek çok Rus asilzadesi batı ülkelerine kaçtı. Ouratieff çifti de bu ailelerden biridir. Çar'a ait yüklüce bir serveti de beraberinde getiren çift bu paraya dokunmaz, çeşitli evlerde hizmetçilik ve uşaklık yaparak hayatlarını sürdürmeye devam ederler. Ancak bu parada herkesin gözü vardır ve Ouratieff çifti parayı korumak için büyük bir gayret içindedir.
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Neticede, çok büyük bir servete hükmetmekle beraber yoksul bir hayat yaşayan çiftin başına akılalmaz olaylar gelir. Fransız bulvar tiyatrosunun öncülerinden aktör, yazar ve yönetmen Jacques Deval'in 1933'te yazdığı komedi, eğlenceli iki saat geçirmek isteyenler için kaçırılmaz bir fırsat.
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Jacques Deval’ın yazıp Haldun Dormen’in yönettiği oyunda; Barış Çağatay Çakıroğlu, Buğra Can Ildırışık, Can Başak, Can Doğan, Ceylan Çete, Çağrı Özgür Hün, Dilay Taşkaya, Hakan Güner, Müge Akyamaç, Onur Şirin, Özgün Akaçça, Süeda Çil rol alıyor. Oyun, 9-12 Ocak 2019 tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde, 16-19 Ocak 2019 tarihleri arasında Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde.
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BAK BİZİM ŞARKIMIZI ÇALIYORLAR
Sahnelendiği birçok ülkede beğeniyle izlenerek, “Tony”, “Outer Critics”, “Theater World” ödüllerine layık görülen bu eğlenceli Broadway müzikali, oyunun şarkılarının bestecisi Marvin Hamlisch ile şarkı sözlerinin yazarı Carole Bayer Sager’in gerçek hayatta yaşadıkları aşk hikayesinden esinlenilerek yazılmış. Oyunda, şöhretli ancak takıntılı bir besteci olan Vernon ile ona hayran, çılgın ve yetenekli bir söz yazarı olan Sonia’nın yaratıcı iş birliği ve fırtınalı duygusal ilişkileri anlatılıyor.
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Bu renkli macerada kahramanlarımıza içlerindeki “öteki benler” de birbirinden keyifli şarkı ve danslarıyla eşlik ediyor. Neil Simon’un yazıp Ersin Umulu’nun yönettiği oyunda; Ali Mert Yavuzcan, Özge Özder rol alıyor. Oyunda Köksal Ünal, Evrim Artut, Müge Gülgün, Çağrı Büyüksayar dansçı olarak yer alıyor. Oyun, 9-12 Ocak 2019 tarihleri arasında Ümraniye Sahnesi’nde, 30 Ocak-2 Şubat 2019 tarihleri arasında Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde.
Ahmet Levent Pala’nın yazdığı Saadet Hanım, Tolga Yeter rejisiyle sahneye taşınıyor. Tenha bir banka şubesi, günün öğle saatleri. Emekli ilkokul öğretmeni Saadet Yurtlu parasını çekmek için bankaya gelir. Bugün aynı zamanda oğlu Sermet'in de doğum günüdür ve oğlu için sürpriz bir doğum günü kutlaması planlamaktadır.
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Ancak bugüne dair sürprizleri olan sadece Saadet Hanım değildir ve birkaç dakika sonra bankada yaşanacaklar Saadet Hanım'ın bütün planlarıyla beraber hayatını da altüst edecektir. Oyunda; Arda Alpkıray, Cafer Alpsolay, Çağlar Ozan Aksu, Elyesa Çağlar Evkaya, Esen Koçer, Hazal Uprak, Müslüm Tamer, Nilgün Kasapbaşoğlu, Seda Yılmaz, Selen Nur Sarıyar, Selim Can Yalçın, Serap Doğan, Şenay Bağ, Vildan Türkbaş, Yeliz Şatıroğlu rol alıyor. Oyun, 9-12 Ocak 2019 tarihleri arasında Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde.
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KOMİK-İ ŞEHİR NAŞİT BEY
Türk Tiyatrosu'nun önemli adlarından Naşit Özcan'ın yaşamından kesitler sunan oyun, 19. yüzyıl sonundan 20. yüzyıl ortalarına kadar olan süreçte tiyatromuzun, özellikle de Tuluat Tiyatrosu'nun sıkıntılı dönemlerini, Naşit ve Tiyatrosu'nun yaşadıkları üzerinden aktarıyor. 20. yüzyıl gerçeğinde sinemanın giderek güçlenmesi ve yayılması, Şehir Tiyatroları'nın İstanbul tiyatro yaşamındaki yeri, yaklaşan 2. Dünya Savaşı'nın ülkeye ve sanata yansıyan zorlukları, Tuluat Tiyatrosu'nun yeni yol ayrımlarına girişi, Naşit'in tanıdığı, tanıştığı tiyatromuzun önemli adları, Naşit'in ailesiyle ilişkisi oyunun konusu ve kurgusunda kendine yer buluyor.
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Yakın dönem Türk Tiyatrosu'na müzikli anlatımıyla, anılarla harmanlanan bir gözle bakan oyun bizleri bir zaman yolculuğuna çıkarıyor. Gökhan Eraslan’ın yazıp Ali Yaylı’nın yönettiği oyunda; Ada Alize Ertem, Bora Seçkin, Can Tarakçı, Deran Özgen, Emrah Can Yaylı, Erkan Akkoyunlu, Fahri Kıncır, Göksel Arslan, Mehmet Avdan, Metin Çoban, Özgür Dağ, Rahmi Elhan, Rıdvan Çelebi, Semah Tuğsel, Sinan Bengier, Şeyda Arslan rol alıyor. Oyun, 10-12 Ocak 2019 tarihleri arasında Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi’nde, 16-19 Ocak 2019 tarihleri arasında Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde.
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CAN YELEĞİ
Hayat kendi akışında gündelik beklenti ve hayallerle devam ederken yola düşenlerin ve yeni bir hayat için yıllarca yolculuk yapanların hikâyesi; Mülteci bir Anne yaşamaya mecbur kaldığı bir düzenin içinde, yeterince tanımadığı bir coğrafyada, savaşın bıçak gibi kestiği eski hayatına tutunup yeni olanla baş etmeye çabalar. Aynı kaderi paylaştığı komşusu da savaşın sürüklediği ve eşitlediği diğer kadındır.
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Anladığımızı sandığımız, anlamak istemediğimiz, zaman zaman öfkelendiğimiz durumlarla ilk defa yüzleşebileceğimiz bir öykü. Hepimiz aynı dünyada yaşıyorken, nasıl oluyor da ötekine dönüştürüyoruz? “Gerçekler; Gerçekleri görmezsen çarpar insanı, alır duvara çarpar”. 2018-2019 sezonunda ilk kez sahnelenmeye başlayan, Gönül Kıvılcım’ın yazdığı Nihat Alpteki’nin yönettiği oyunda Elçin Atamgüç rol alıyor. Oyun, 9-12 Ocak 2019 tarihleri arasında Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde, 24-26 Ocak 2019 tarihleri arasında Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi’nde.
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OYUNUN OYUNU
''Çırılçıplak'' adlı oyunu sahnelemek üzere provaya başlayan bir tiyatro grubunun, bu süreçte yaşadıkları zorlukları, terslikleri, sıkıntı ve sevinçleri anlatan oyun, türünün en iyi örneklerinden biri olarak seyirciyle buluşuyor.
Michael Frayn’ın yazdığı, Ali Gökmen Altuğ’un yönettiği oyunda, Ahmet Saraçoğlu, Aslıhan Kandemir, Ayşen Sezerel, Buket Yanmaz Kubilay, Caner Çandarlı, Destan Batmaz, Ergun Üğlü, İlhan Kilimci, Yeliz Gerçek rol alıyor. Oyun, 16-19 Ocak 2019 tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.
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BİZİM AİLE
Sadık Şendil'in ölümsüz eseri "Bizim Aile"yi Sinem Bayraktar'ın uyarlamasıyla tiyatro sahnesine taşıyoruz. Sevgi, saygı, birlik ve beraberlik duygularıyla bezenen bu müzikli oyunumuzda emeğin ve sevginin gücünü gösterirken aile sıcaklığında bir yolculuğa çıkıyoruz.
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Sadık Şendil’in yazdığı Aziz Sarvan’ın yönettiği oyunda, Alp Tuhan Taş, Berk Samur, Cihat Faruk Sevindik, Ercan Demirhan, Esra Ülger, Funda Postacı Kıpçak, Gülsün Odabaş, Müge Çiçek Türkoğlu, Nevzat Çankara, Onur Demircan, Pınar Demiral, Serkan Bacak, Tankut Yıldız, Tarık Köksal, Tevfik Şahin, Yalçın Avşar, Yiğit Ali Uslu, Zeki Yıldırım, Züleyha Karyağdı rol alıyor. Oyun, 16-19 Ocak 2019 tarihleri arasında Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde, 30 Ocak-2 Şubat Ocak 2019 tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.
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AY IŞIĞINDA ŞAMATA
Çalışkur apartmanında yaşayan Çalışkur ailesi'nin ve apartman sakinlerinin sahte ilişkilerini ve yozlaşan aile yapısını gösterirken, küçük dünyalarından dış dünyaya bakışlarını eleştiren, seyirciyi eğlendiren, güldüren ve sürprizlerle şaşırtan bir oyun.
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Haldun Taner’in yazıp Naşit Özcan’ın yönettiği oyunda; Arda Aydın, Aziz Sarvan, Berrin Koper, Ceysu Aygen, Derya Çetinel, Emre Narcı, Ertan Kılıç, Esra Ede, Gökhan Eğilmezbaş, Gökhan Mete, Hasip Tuz, İbrahim Can, İbrahim Ulutaş, Lale Kabul, Mehmet Bulduk, Nilay Yazıcıoğlu, Özge Midilli, Samet Hafızoğlu, Savaş Barutçu, Sefa Turan, Şenay Saçbüker, Şevket Avşar, Tuğçe Açıkgöz, Yonca İnal rol alıyor. Oyun, 16-19 Ocak 2019 tarihleri arasında Ümraniye Sahnesi’nde.
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NORA (BİR BEBEK EVİ)
Modernizmin tiyatrodaki kurucusu Henrik Ibsen doğumunun 190. yılında çağdaş insanın dramını anlatmaya devam ediyor. Maddi baskı altında rekabete sürüklenen bireylerin yıkımını ve yok olan değerleri ele alırken, insan onuru ve kişiliğinin eşsiz yanına vurgu yapıyor. Konusunu gerçek yaşamdan alan başyapıtında gerçek sevgi üzerine kurulmayan birlikteliğin ve birey olarak kadının varolamadığı bir yuvanın nereye savrulacağını gösteriyor.
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“Nora (Bir Bebek Evi)”, yazımının üzerinden yüz kırk yıl geçmiş olmasına rağmen bugün de tartışılmaya ve güncelliğini korumaya devam ediyor. Henrik Ibsen’in yazıp Ali Gökmen Altuğ’un yönettiği oyunda, Berna Adıgüzel, Cengiz Tangör, Hakan Arlı, Mert Tanık, Nurdan Gür, Reyhan Karasu, Yeşim Koçak rol alıyor. Oyun, 16-19 Ocak 2019 tarihleri arasında Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde, 30 Ocak-2 Şubat 2019 tarihleri arasında Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde.
Bir asker, nedenini bilmediği ve hiçbir şeyini anlayamadığı savaşta firar eder. Özgürlüğe koşup sevgilisine kavuşacağını sanırken ayağı bir mayına kilitlenir. İşgal için gittiği topraklarda kendine esir olan asker, hayatta kalabilmek için, topuğunu mayından ayırmamak zorundadır.
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"Burada ne kadar kalırım, bilemiyorum. Bildiğim bir şey varsa, artık ben seni bekliyorum!.." Boris Vian ve John Steinbeck'in metinlerinden yola çıkarak Gökhan Aktemur'un oyunlaştırdığı, Ergun Üğlü'nün yönettiği oyunda Mert Turak rol alıyor. Oyun, 17-19 Ocak 2019 tarihleri arasında Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi’nde, 30 Ocak-2 Şubat 2019 tarihleri arasında Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde.
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BEN ÇAĞIRMADIM
Yazacağı yeni romana konu arayan Mithat, o akşam yakın dostlarını ve doğaüstü yetenekleriyle etrafta ün salmış Madam'ı akşam yemeğine davet eder. Mithat'ın amacı hem mesleğine dair biraz gözlem yapmak hem de misafirleri ile keyifli bir akşam geçirmektir. Ancak işler hiç beklenmedik bir şekilde ilerler.
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Mithat ve karısı Leyla için, o akşamdan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Noel Coward’ın yazdığı Reşiha Vafi ve Vasfi Rıza Zobu’nun çevirip Engin Gürmen’in yönettiği oyunda; Aslı Seçkin, Betül Kızılok Bavli, Engin Gürmen, İrem Arslan, Neşe Ceren Aktay, Pelin Budak, Tolga Yeter rol alıyor. Oyun, 30 Ocak-2 Şubat 2019 tarihleri arasında Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde.
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