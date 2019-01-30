Şehirlerarası otobüs kazaları ve ilgili değerlendirme toplantısı

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ülke genelinde trafik güvenliğinin sağlanması, trafik kazaları ve sonucunda meydana gelen kayıpların önlenmesi amacıyla şehirlerarası yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde yaşanılan sorunların çözümüne yönelik "Şehirlerarası Otobüs Kazaları ve İlgili Kurumlarla Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, başkanlığını yaptığı toplantıda, vatandaşların yüzde 80-90'ının kara yolu taşımacılığıyla yolculuk yaptığına dikkati çekti. AA'nın haberine göre; trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi ile kara yolunda yaşanan kazaları en aza indirerek sıfır can kaybı hedeflediklerini belirten İnce, kara yolu taşımacılığı sektöründeki firmaların üzerine düşen sorumluluklara da değindi ve trafik güvenliğini sağlamaya yönelik taleplerde bulundu.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ise dünya genelinde 1 milyon 350 bin civarında insanın trafik kazasında hayatını kaybettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizde 1996-1997 yılında 7 bin 300-7 bin 500, 2007 yılında 7 bin 427, 2017 yılında 3400-3500, 2018 yılında 3300 kişi trafik kazasında hayatını kaybetti. 2019 yılında bu oranı yüzde 10 azaltmayı ümit ediyoruz. Her gün 20 kişi trafik kazalarında hayatını kaybediyor. Duyarlılık göstermeyen insanlar 'kaderimde varmış' der fakat yaptığımız çalışmalar ve eğitim faaliyetleri ile bu sayıyı yüzde 50 azaltmayı hedefliyoruz. Her toplumsal sorunda olduğu gibi trafik sorununa karşı da seferber olmamız gerekiyor."

Uzunkaya, eğitimin ve duyarlılığın önemi ile yolcu taşımacılığının genel durumu, trafik kazaları, sonuçları, otobüs denetimleri, şoförlere ve sektöre yönelik tespitler ve toplantıda ortaya çıkan trafik güvenliğini artırıcı öneriler üzerinde durdu.

Trafik Uygulama ve Denetleme Dairesi Başkanı Mehmet Yavuz’un sunum yaptığı toplantıya, İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, daire başkanları ve yolcu taşımacılığı sektöründe yer alan dernek, firma yetkilileri ve çalışanların temsilcileri katıldı.