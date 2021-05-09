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Şehit annesi: Bana en büyük Anneler Günü hediyesi

Adana'nın Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, şehit annesinin isteği üzerine Şefik Uçak'ın mezarına Türk Bayrağı diktirdi. Duygulanan Necile Uçak, "Bayrağımız dikildi. Bana en büyük Anneler Günü hediyesi oldu" dedi

HELAL OLSUN! Son dakika... Şehit annesine duygulandıran anneler günü sürprizi
İHA

1996 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde mayın patlaması sonucu şehit olan Şefik Uçak'ın annesi Necile Uçak, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'dan oğlu ve mezarlık için bayrak istedi. Şehit annesinin isteğini yerine getiren Başkan Özgan, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerini görevlendirerek Anneler Günü dolayısıyla Şehit Şefik Uçak'ın mezarına Türk bayrağı diktirdi.

Şehit annesi Necile Uçak, duygusal anlar yaşarken, "Belediye Başkanımız Kazım Özgan'a çok teşekkür ederiz. Allah'ım başımızdan eksik etmesin. Seçimlerde ziyaretime gelmişti. Kendisinden evladımın mezarına bir bayrak istemiştik. Bugünde bunu gerçekleştirdi. Bayrağımız dikildi. Bana en büyük Anneler Günü hediyesi oldu" dedi.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan da, "Şehidimizin annesi Necile Uçak teyzemizin isteğini yerine getirmek bizim için büyük bir mutluluk oldu. Tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyoruz" diye konuştu.

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