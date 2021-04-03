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Şehit Hakim Onur Alan'ın ismi eğitim gördüğü okulda yaşatılıyor

Tunceli'de 2017 yılında helikopter kazasında şehit düşen Hakim Onur Alan adına Ordu'da eğitim gördüğü okulda kütüphane oluşturuldu.

Şehit Hakim Onur Alan'ın ismi eğitim gördüğü okulda yaşatılıyor
AA

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün talimatıyla Ordulu şehit Hakim Onur Alan'ın öğrenim gördüğü okullarda araştırma yapıldı. Araştırma sonucunda Alan'ın ilk ve ortaokul eğitimini tamamladığı Altınordu Altınfındık İlkokulunda kütüphane ihtiyacı bulunduğu tespit edildi.

Bunun üzerine, Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle okulda kütüphane hazırlandı. 2020-2021 eğitim öğretim yılına yetiştirilerek öğrencilerin hizmetine sunulan kütüphaneye, "Şehit Hakim Onur Alan Akıl Oyunları ve Kütüphanesi" adı verildi.

Okulu ziyaret eden Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, İl Mili Eğitim Müdür Yardımcısı Avni Günay ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek'ten kütüphane hakkında bilgi aldı.

Başsavcı Aktaş, AA muhabirine, Hakim Onur Alan'ın ilk görev yeri olan Tunceli Ovacık'ta görev yaptığı sırada 18 Nisan 2017'de meydana gelen helikopter kazasında şehit düştüğünü anımsattı.

Adalet Bakanı Gül'ün şehidin öğrenim gördüğü Altınordu Altınfındık İlkokulu'nda kütüphane oluşturulması yönünde talimatı olduğunu belirten Aktaş, "Talimat üzerine Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile bir süre önce açılışı yapılan bu kütüphane oluşturuldu." dedi.

Aktaş, eğitim öğretim yılının başında kütüphanenin öğrencilerin hizmetine sunulduğunu ifade ederek "Gördüğümüz üzere bu kütüphaneden öğrencilerimiz son derece güzel şekilde faydalanıyor. Burası aynı zaman akıl oyunlarının da bulunduğu bir kütüphane. Öğrencilerimizin buradan istifade ettiğini görmek bizleri fazlasıyla memnun etti." diye konuştu.

Kütüphaneye Adalet Bakanlığınca da çok sayıda kitap temin edildiğini vurgulayan Aktaş, bu kitapların da öğrenciler tarafından okunup tekrar iade edildiğini öğrenmenin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Aktaş, "Şehitlerimiz için ne yapılsa az ancak şehitlerimizin isimlerinin kurumlarda oluşturulan bu gibi faydalı tesislerde yaşatılması gerçekten çok önemli. Bunlara da vesile olan sayın Adalet Bakanımıza ve kütüphanenin yapımında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Altınordu Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek ise şehit Hakim Onur Alan adına yapılan kütüphanenin öğrencilerin eğitim faaliyetlerine önemli ölçüde katkı sunduğunu söyledi.

Kütüphanede 2 binin üzerine kayıtlı kitap bulunduğunu belirten Bekyürek, yaklaşık 450 öğrencinin kütüphaneden faydalandığını, ayrıca zeka oyunlarının da çocukların zihin gelişimine katkı sunduğunu kaydetti.

Bekyürek, kütüphaneyi kullanan öğrencilerin, şehit Hakim Onur Alan hakkında bilgi edindiğini de sözlerine ekledi.

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