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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezgin Burak Cantürk'ün ismi Yüksekova'daki kütüphanede yaşatılacak

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 5 yıl önce PKK'lı teröristlerin düzenlediği bombalı saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sezgin Burak Cantürk'ün ismi, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Suüstü Köyü İlk ve Ortaokulu'ndaki kütüphanede yaşatılacak.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezgin Burak Cantürk'ün ismi Yüksekova'daki kütüphanede yaşatılacak
AA

Bir hayırsever tarafından oluşturularak şehidinin isminin verildiği kütüphanenin açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, vatan toprağının korunması için herkesin mücadele verdiğini belirtti.

Güvenlik güçlerinin bu uğurda canlarını feda ettiğini aktaran Gür, şöyle konuştu:

"Eğitim camiası olarak bu ülkenin geleceğini inşa edecek gençleri yetiştiriyoruz. Her birimizin birer görevi var. Ancak bir ortaklığımız var. Vatanımız, toprağımız, bayrağımız, ezanımız, geçmiş medeniyet değerlerimiz ve kültürümüz. Hepimiz teröre ve dış güçlere inat birlikteyiz. Şehidimizin ailesi de bugün burada. Güzel günlerin ve güneşin üzerimize doğacağına inanıyoruz. Böyle güzel bir kütüphanenin açılmasında emeği geçenlere teşekkür ederim."

Şehidin babası Ali Cantürk ise asırlardır vatan topraklarının korunması için bedellerin ödendiğini söyledi.

Bin yıldan beridir zorlu bir coğrafyada yaşamanın verdiği zorlukla vatan savunması sürdüğünü ifade eden Cantürk, "Dış güçler direk karşımıza çıkamadığı için bizi terör ve ekonomik saldırılarla yıldırmaya çalışıyor. Bu vatan toprağında Edirne'den Hakkari'ye kadar insanlarımızın kalbi ve duyguları birdir. Bu vatan aşkı bizde birlik ve beraberlik ruhu oluşturdu. Düşmana bir karış toprak bile vermeyeceğiz. Çocuklarımız burada okuyarak ve aydınlanarak geleceğine daha güzel bakacak. İnşallah başkalarının müdahalesiyle kandırılıp dağa götürülmeyecekler. Buraya gelmekten mutluluk duyduk. Burada görev yapan güvenlik güçlerimize ve öğretmenlerimize her zaman dua ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Açılışa, şehidin ailesi, 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çiçek, Yüksekova Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı ve davetliler katıldı.

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