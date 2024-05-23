Şehit savcının katili etkisiz!

Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu, geçen yıl ekim ayında ölü ele geçirilen 3 teröristin kimliklerinin belirlendiğini söyledi.

DHA'da yer alan habere göre Vali Tekbıyıkoğlu, “3 teröristten 2 tanesi sözde özel kuvvet kategorisinde ve turuncu kategoriye ait teröristlerdi. Bu tespit edilen örgüt mensuplarından ‘Edesa Saadet’ kod adlı Hatice Yılmaz’ın, bizim 19 Eylül 2012’de şehit olan Savcı Murat Uzun’un failleri arasında olduğu tespit edildi. Yani şehit savcımızın kanı yerinde kalmadı” dedi.

Şehit edilen Savcı Murat Uzun

TUNCELİ VALİSİ AÇIKLADI

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, geçen yıl ekim ayında ölü ele geçirilen 3 teröristin kimliklerinin belirlendiğini söyledi. Vali Tekbıyıkoğlu, “3 teröristten 2 tanesi sözde özel kuvvet kategorisinde ve turuncu kategoriye ait teröristlerdi. Bu tespit edilen örgüt mensuplarından ‘Edesa Saadet’ kod adlı Hatice Yılmaz’ın, bizim 19 Eylül 2012’de şehit olan Savcı Murat Uzun’un failleri arasında olduğu tespit edildi. Yani şehit savcımızın kanı yerinde kalmadı” dedi.

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu başkanlığında, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nuh Köroğlu ile İl Emniyet Müdürü Hakan Duman’ın katılımıyla, İl Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi. Valilik Toplantı Salonu'nda yapılan basın toplantısında, kentte terör, asayiş, güvenlik, uyuşturucu, göçmen kaçakçılığı ve siber suçlara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi ve veriler paylaşıldı. Vali Tekbıyıkoğlu, 19 Ekim 2023’te ölü ele geçirilen 3 PKK'lıdan, DNA testi sonucu kimliği belirlenen ‘Edesa Saadet’ kod adlı Hatice Yılmaz’ın, 2012’de Ovacık'ta Savcı Murat Uzun'u şehit eden teröristlerden biri olduğunu söyledi.