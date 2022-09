'Şehrin caz hali'nde bu hafta!

Akbank Caz Festivali; bu sonbaharı caz müziği ile farklı müzik türlerinin bir araya geldiği bir seçki ile şehrin farklı noktalarında karşılayacak.

Festival; 120'den fazla müzisyenle 22 ayrı mekanda 32 konser, 3 söyleşi, 3 çocuk atölyesi, teras konserleri ve dans etkinlikleriyle gerçekleşecek.

Akbank Sanat, Müze Gazhane, Babylon, Zorlu PSM, AKM, The Badau, Nardis Jazz Club, Bizim Tepe ve Bova'ya bu yıl HOOD Base, Alan Kadıköy, Dada Salon Kabarett, İstanbul Oyuncak Müzesi, Decollage Art Space, Postane İstanbul, Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Kilisesi, Gregor By The Badau, Zuhal Müzik Kanyon, Outro Record Store, CoBAC Workspace ve Yeldeğirmeni Sanat Merkezi festivale sahneleriyle eşlik edecek.

Caz Festivali'nde bu sene aralarında Abdullah Ibrahim, Aga B, Alp Ersönmez, Burhan Öçal & Istanbul Jazz Ensemble, Can Tutuğ, Çağıl Kaya, Dans Dans, Dilek Sert Erdoğan, Eda AND, Efe Demiral Trio feat. Eren Turgut & Mertcan Bilgin, Emma-Jean Thackray, Emma Rawicz Quartet, Fatih Erkoç Jazz Project, Gonzalo Rubalcaba & Aymée Nuviola, HÜM, İmer Demirer Quartet feat. Ayşe Gencer & Sibel Köse, Júlio Resende Fado Jazz Ensemble, Kamucan Yalçın Duo, Maffy Falay Tribute Band, Nihal Saruhanlı feat. Barış Demirel, Oded Tzur Quartet, Ofer Mizrahi Trio, Portico Quartet, Progressive Balkan Wedding Orchestra by Kolektif İstanbul, Rana Bulut & Efe Erdem, Ravi Coltrane, Sedef Erçetin Quartet, Sercan Debelec Quintet, Tenderlonious, Volkan Öktem, Wonju Lee Quintet'in aldığı 120'nin üzerinde sanatçı seyircilerle buluşacak.

Festival ayrıca Oyuncak Müzesi ve Akbank Sanat 'da 3 ayrı çocuk atölyesi ile çocukları da cazın renkli dünyası ile bir araya getirecek.

Festivalin söyleşi programında Yeni Medya Çağında Görsel ve İşitsel Deneyimler, "Dinleme Kulübü: Şehrin Sokaklarında Yürüken Dinleyeceğin Bir Parça, Zamanın Unuttuğu İsimler, Dur! Dinle!: Japonya'da Caz ve Jazu Kissa ve Antik Çağ'da Kadın ve Müzik içerikleri katılımcılarla buluşacak.

KONSERLER



Dans Dans



Bert Dockx, Fred Lyenn Jacques ve Steven Cassiers'ten oluşan Belçikalı grup Dans Dans 10 yıldır birlikte üretiyor. Caz ve rock arasındaki sınırları silikleştiren Dans Dans parçalarının temel yakıtı doğaçlama seansları. Nitekim yaklaşmakta olan altıncı albüm 6, stüdyoda geçirilen yalnızca iki günün sonunda tamamlanmış.

Psikedelik blues, space rock, film noir soundtrackleri gibi farklı uçlardan ilhamları ustalıklı caz nüanslarıyla buluşturan ekip, yeni koleksiyonunu "bugüne dek yaptıkları en spontane, en 'punk' albüm" olarak tanıttı. Avrupa caz sahnesinin en heyecan verici gruplarından biri olan Antwerp çıkışlı üçlü, ülkelerinin yeni nesil caz dalgasının öncüleri arasında gösteriliyor. Dans Dans'ın sahnede büyüyen, keskin ve dinleyeni nefes nefese bırakan enerjisini deneyimlemek için 28 Eylül'de rota Akbank Sanat.



Sedef Erçetin Quartet



Klasik müzik kariyerine Paris'te başlayan çellist Sedef Erçetin, sonraki yıllarda doğaçlamaya yatkınlığıyla farklı coğrafyaların geleneksel müziklerini yorumlamayı gelenek hâline getirdi. Çeşitli ülkelerden tango ve caz müzisyenleriyle performanslar sergiledi, kayıtlar yaptı. Üretimlerine yeni ortaklıklar ve esintilerle devam eden Sedef Erçetin'in İstanbul'da kurduğu quartet, çelloyu bir vokal olarak düşünmek fikriyle hayat buldu. Bu projenin çıkış noktasını klasik bir çellistin caz ve küresel müzik sahnelerinden sanatçılarda bulduğu ilham ve birlikte yarattıkları müzikteki renkler olarak tanımlıyor Erçetin. Çoğunlukla Brezilyalı bestecilerden eserler ve tanınmış caz standartlarından oluşan programıyla Sedef Erçetin Quartet, 28 Eylül akşamı Yeldeğirmeni Sanat Merkezi'nde.

Burhan Öçal & Istanbul Jazz Ensemble

Saz, tambur, darbuka ve ud gibi enstrümanları ustaca çalabilen Burhan Öçal, bugüne kadar Montreal, Montreux, Chicago, Paris, Roma, Viyana ve Berlin'deki caz festivallerinde gerçekleşen ses getiren performansların ardından yeniden festivalde. Müziğine hâkim olan enerjik, coşkulu ve mükemmeliyetçi yapısıyla sınırları sonuna dek zorlayan sanatçı, aynı konserde farklı vurmalı çalgıları bir arada çalarak çok yönlü müzikal kişiliğini eksiksiz bir şekilde sahneye taşıyor. Özellikle 1991'de kurduğu İstanbul Oriental Ensemble ile dünyanın dört bir yanını dolaşan Öçal için Fransa basınında Darbukanın Şövalyesi yakıştırması yapıldı. 28 Eylül'de Dada Salon Kabarett sahnesinde gerçekleşecek performansında Burhan Öçal, Türkiye'nin önde gelen caz müzisyenleriyle oluşturduğu çok sesli projesiyle sahnede olacak.



Júlio Resende Fado Jazz Ensemble



"Júlio Resende'nin Fado ile yaptığı şey, akıllara Keith Jarrett'ın caz standartlarıyla yaptıklarını getiriyor." İspanya gazetesi El País'in bu yorumu, bugüne dek dokuz Fado albümü yayımlayan piyanist ve besteci Júlio Resende'nin müzikal yaklaşımını tanımlamanın en isabetli yorumu olabilir. Caz, pop, rock, spoken word gibi duraklara uğrayan bir yolculuğun sonunda, dünya genelinde Portekiz'in geleneksel müziği Fado'nun en tanınmış çağdaş temsilcilerinden biri oldu. Bir müzik stilinden ziyade düşünme biçimi olarak ele aldığı caz ve ülkesinin müzikal mirası arasında bir diyalog yaratan Resende'nin son işi Fado Jazz Ensemble, ACT etiketiyle yayımlandı. 29 Eylül'de sergileyeceği performansta, kendisine eşlik edecek dörtlü bugüne dek birçok farklı kayıt ve performansta da birlikte çalıştı.



Wonju Lee Quintet



Seul doğumlu müzisyen Wonju Lee, henüz 5 yaşında soprano ve koro şefi olan annesiyle piyano ve müzik çalışmalarına başladı. Lise yıllarında İnchon Filarmonik Orkestrası'nın trompet sanatçısı Myungkyu Kang'dan trompet dersi almaya başladıktan aralarında Gihae Kim, Munsang Jung, Jeongdeok Kim, Hikmet Altunbaşlier, Erden Bilgen'in de bulunduğu klasik ve caz trompetçileriyle çalıştı. 2012'den bu yana Türkiye'de yaşayan Wonju Lee, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Gulnara Jorovekova'dan piyano eğitimi aldı, fakülte birincisi oldu; aynı zamanda West London Müzik Diploma Programı'ndan trompet performansı diploması kazandı. Altı yıldır Ankara Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kore Kültür Merkezi'nde klasik ve caz sorumlusu olarak çalışan müzisyen, bir yandan Wonju Lee Quintet ile konserlerini sürdürüyor. Kendi bestelerinin yanı sıra bebop, modern, latin, funk gibi uçlara uzanan geniş bir repertuar icra eden beşli, 29 Eylül'de Nardis'te.

Aga B

Ankara doğumlu Aga B, yerli hip hop sahnesinin en özgün ve eklektik MC'lerinden biri. 2000 yılından bu yana üretimlerini sürdürüyor. Kariyerinin ilk yıllarında bandrolsüz albümleri Aga Neredesin? ve AgaB'sikopat ile deyim yerindeyse bir şehir efsanesine döndü. 2010'ların ikinci yarısıyla birlikte savurduğu Al, Bum! ve Muaf albümlerini takip eden, her şarkısında filtrelenmemiş toplumsal eleştirilerini dillendirdiği son yayını Muamma ile bütünlüklü anlatılar yaratma geleneğini sürdürdü. Sahnedeki yüksek enerjisiyle iyice alevlenen Aga B şarkılarına, kimi konuk müzisyenler eşlik edecek. Festival içinde bir başka mini festival tadında bir gece olacağını şimdiden söyleyebiliriz. Nitekim 30 Eylül akşamı Babylon'da gerçekleşecek konserde, Kamufle, Su Sonia, Burakbey ve Barış Demirel de sahnede Aga B'nin imza flow'larına kendi titreşimlerini katacak.



Dilek Sert Erdoğan Timeless Classics

2013'e tarihlenen MOMENTS albümüyle Türkiye'de yayımlanmış ilk özgün soul albümüne imza atan Dilek Sert Erdoğan, kariyeri boyunca yerel ve uluslararası alanda ilgi çekici müzikal ortaklıklar yaptı; yarışmalarda başarılar elde etti. Soul, funk, rock ve caz örnekleriyle renklenen Jazzeeba On Air, Önder Focan eşliğinde sevilen Türkçe şarkıların caz aranjmanlarının seslendirildiği Deformation Turk Project, Ayten Alpman şarkılarının yeniden aranje edildiği Hayatımın Divası Ayten Alpman gibi akılda kalıcı projelerin altında imzası var. Uraz Kıvaner, Ozan Musluoğlu, Sıtkı Sırtanadolu ve Erhan Seçkin'den oluşan orkestrasıyla birlikte Timeless Classics konseriyle 30 Eylül'de Gregor by The Badau sahnesinde olacak.



Eda AND Istanbulisation



Hamburg'da yerleşik İzmirli besteci, piyanist ve aranjör Eda And, solo projesi "Istanbulisation"ın Türkiye prömiyerini festival kapsamında yapacak. 17 yaşında "Mirela" adlı ilk piyano konçertosunu besteleyen müzisyen, İzmir Devlet Konservatuarı piyano bölümünden mezun olduktan sonra eğitimine Almanya'da devam etti; Hochschule für Musik und Theater Hamburg'da Wolfgang Andreas Shultz ve Wolf Kerschek ile "Klasik Kompozisyon ve Caz Kompozisyonu" çalıştı. Almanya'nın dünyaca ünlü caz orkestrası NDR (Nord-Deutscher Rundfunk) Big Band ile çalışan Türkiyeli ilk kadın caz bestecisi ve piyanisti oldu. Kompozisyonlarında hayalperest, muzip ve çocuksu karakterini; klasik, caz, soul, funk gibi türlere duyduğu tutkuyla buluşturan müzisyen şimdiye dek iki albüm yayımladı: Türkiye caz sahnesinden müzisyenler eşliğinde kaydettiği Augmented Life ve pandemi döneminde kaydedilen solo albüm Live in Hamburg. Eda AND Istanbulisation performansıyla 30 Eylül'de Akbank Sanat'ta.

Sercan Debelec Quintet

Multi-enstrümantalist ve besteci Sercan Debelec, çocukluk yıllarında Türkiye'nin sayılı keman virtüözlerinden Ömer Can'la başladığı müzik eğitimini Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda sürdürdü. Birçok orkestrayla birlikte sahne deneyimi edindiği yılların ardından 2020'de piyano, kontrbas, trompet ve davul dörtlüsü için yazılmış ilk albümü "Delusions"ı yayımladı. Bu kaydı, ertesi yıl, bir solo piyano albümü olan A Short Story takip etti. Her yayınında tematik bir kurgu kuran müzisyen, bir yandan psikedelik rock grubu Surf Arabesk'te klavye çalmaya devam ederken; Fırat Ağacık ve Abkountry'yle de iş birliklerine gitti. Şu sıralar çeşitli projeler üzerine çalışmalarını sürdüren müzisyenin, Onurcan Çağatay, Çağın Akgül ve Ekrem Eryılmaz'la tamamlanan dörtlüsü, son olarak "Thanks for All the Fish" isimli bir parça yayımladı. Dörtlüye Öykü Damla Gözel'in de eklemleneceği Sercan Debelec Quintet konseri, 30 Eylül'de CoBAC Workspace Terrace Garden sahnesinde.



Çağıl Kaya Kaygılar Sahnesi



Bu kadar güzel ve çirkin sesi, farklı şekilleri, hızları, değişken ruh hâllerini barındıran uçsuz bucaksız olasılıklarla dolu bir şehirde yaşayan ve yaratan sanatçı; bazen coşkulu, bazen durgun, bazen eğlenceli bazen ıstırap içinde, bazen kızgın ama tüm açıklığıyla ve benliğiyle oradadır. Sıradanlığın konforlu alanına sığınmak ya da ondan kaçmak ister. Bu gelgitli duyguların ve uykuların bölündüğü, ölçüsüz sözlerin söylendiği, umut dolu, coşkulu ve sınırsız kahkahaların taştığı, kalabalık duyguların bir bütünüdür Kaygılar Sahnesi. Istırabın olmadığı bir yaratı süreci var mıdır? Sanatçı kaygılarıyla mı yaşar, onlarla yüzleşir mi? Yoksa onlardan arınmaya mı çalışır? Hangisi doğru? 1 Ekim akşamı Alan Kadıköy'de, dansın müziğe ya da müziğin dansa eşlik ettiği bir konsere değil; tüm farklılıkları ve benzerlikleriyle, birbirleri için bir arada oldukları bir performansa tanıklık edeceksiniz.



Maffy'nin Cazı: Maffy Falay Tribute Band



Türkiye cazının en büyük yeteneklerinden biri olan trompetçi Ahmet Muvaffak Falay, ya da daha yaygın bilinen ismiyle Maffy Falay, 22 Şubat 2022 günü 92 yaşında hayatını kaybetti. 60'larda Avrupa'da popüler bir caz trompetçisi olan Maffy Falay; Dizzy Gillespie, Thelonious Monk gibi caz efsanelerinin gözdesiydi ve Quincy Jones, Kenny Clarke, Francy Boland ile aynı sahneyi paylaştı. Müziğe duyduğu tutku ve bu tutkunun onu çıkardığı denizaşırı yolculukları konu eden "Maffy'nin Cazı" belgeseli, yönetmen Deniz Yüksel Abalıoğlu'nun altı yıllık çalışmasıyla tamamlandı. Maffy Falay ile İsveç'teki evinde yapılmış röportajlar ve arşiv görüntülerini buluşturan; müzisyenin 2016'da Stockholm'de gerçekleşen son konserinden görüntüler de barındıran belgeselin gösterimi, 1 Ekim'de Akbank Sanat'ta.



Maffy's Jazz gösteriminin ardından müzisyenin mirasına ve hayatına saygı duruşu niteliğinde bir anma konseri var. Falay'a Türkiye'de verdiği konserlerde uzun sure eşlik etmiş olan müzisyenler Engin Recepoğulları, Can Çankaya, Kağan Yıldız ve Ferit Odman'dan oluşan Maffy Falay Tribute Band sahnede olacağı gecenin sunuşunu Hakan Rauf Tüfekçi ve Hakan Atala yapacak.



Nihal Saruhanlı feat. Barış Demirel

Yerli sahnenin en üretken müzisyenlerinden ikisini, Nihal Saruhanlı ve Barış Demirel'i buluşturacak özel bir performans için 1 Ekim günü rotamız Kadıköy'deki HOOD Base. 2007'de katıldığı Okay Temiz Ritim Atölyesi'nin ardından müzikle ilişkisi derinleşen Nihal Saruhanlı; Afrika ritimleri, Brezilya müzikleri ve Güney Amerika kültürüne özel ilgi duyan bir davulcu ve perküsyoncu. 2015-2016 döneminde Bahçeşehir Üniversitesi Caz Sertifika Programı'nı bitiren müzisyen, aralarında Şevket Akıncı, Bahr ve Kalben'in de bulunduğu birçok müzisyen ve grupla üretimini sürdürüyor. Yakında Pieces & Parts adını verdiği kişisel projesiyle karşımızda olacak. Kendisine bu konserde trompetiyle eşlik edecek Barış Demirel ise yıllardır çeşitli gruplar ve iş birlikleriyle yaptığı kayıtlar ve performansların ardından 2021'de ilk solo albümü Mutluluklar'ı yayımladı; ikinci solo albümü için de geri sayımda. Yolda başka sürprizler ve ortaklıklar da var üstelik. İkilinin, yeni medya sanatçısı /da'nın görsel performansının da eşlik edeceği doğaçlama görsel-işitsel performansı sahnelenecek.



Rana Bulut & Efe Erdem



2022 Nardis Genç Caz Vokal Yarışması kazananları Rana Bulut ve Efe Erdem, 32. Akbank Caz Festivali sahnesinde. 1999, Bursa doğumlu Rana Bulut, Türkiye'de caz müziğine yıllardır emek veren isimlerden eğitim almış bir vokalist. Ece Göksu ile caz vokal; Aycan Teztel, Evrim Demirel, Kağan Yıldız gibi isimlerle de armoni, kompozisyon, piyano ve ensemble çalıştı. Bir kendi bestesi, bir de caz standardı söylediği Nardis Genç Caz Vokal Yarışması'nı ikincilikle tamamladı. 2020'de bir trio olarak kurulan grubu, 2022 itibariyle Rana & Seher adlı bir duo'ya evrildi. Bir yandan çeşitli animasyon yapımlar için seslendirmenlik yapan Rana Bulut, kendi bestelerini yapmaya da devam ediyor.



Nardis Genç Caz Vokal Yarışması'nda derece elde eden bir diğer isim Efe Erdem de 2000 doğumlu bir müzisyen. Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi'nde viyola enstrümanı ile klasik eğitim alarak müzikle ilgilenmeye başlayan Erdem, sonrasında piyano ile caza ilgi duydu; vokalist olarak kendini geliştirmeye devam etti. Nazım Hikmet Korosu ile hem Türkiye'de hem de yurt dışında çeşitli festivallerde sahne alan Efe Erdem, İstanbul Devlet Konservatuarı caz vokal bölümünde eğitimine devam ediyor. İkili, Baturay Yarkın, Aydın Balpınar ve Jeff Savaryego'dan oluşan orkestrasıyla 1 Ekim Cumartesi Alan Kadıköy Amfi Tiyatro'da sahnede olacak.

Can Tutuğ



Vibrafonist, besteci ve eğitmen Can Tutuğ, müziğin hem geçmişi hem geleceğiyle ilgilenen çok yönlü bir müzik insanı. İstanbul Teknik Üniversitesi Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi'nde Amy Salsgiver ile vibrafon çalıştıktan sonra Trakya Akademi Oda Orkestrası'nda solist olarak çaldı, The Cold Vibes adlı caz grubunu kurdu. Elektronik midi mallet controller olan Xylosynth'in resmî sanatçısı olan Tutuğ, geride kalan on yılda hem Türkiye'de hem Avrupa'da sayısız festivalde sahne aldı; kendi bestelerini seslendirdi. AllAboutJazz.com yazarı Arthur George'un "Bobby Hutcherson'in mirasını taşıyor" yorumunu yaptığı müzisyen, 2011'den bu yana "Dönemler, Olaylar, Akımlar ve Anekdotlarla Caz Tarihi" seminerlerini düzenliyor. Erdem Uvalıoğlu ortaklığıyla ilk albümünü 2020'de yayımlayan Tutuğ, geçtiğimiz yıl Bir Başına isimli performansıyla Türkiye tarihinin ilk solo vibrafon konserini verdi. Can Tutuğ, Yeniköy Caz Günleri iş birliğiyle 2 Ekim Pazar sabahı Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Kilisesi Avlusu'nda olacak.



Fatih Erkoç Jazz Project



Müziğe 3 yaşında babası Udi Hasan Erkoç'un hediye ettiği kemanla başlayan Fatih Erkoç, İstanbul Belediye Konservatuarı Batı Müziği bölümünde müzik eğitimi aldı. İlk amatör sahne performanslarını, günümüzde de hâlen faaliyetlerini sürdüren ve genelde caz türü müzik yapan ünlü İstanbul Gelişim Orkestrası'nın bünyesinde sergiledi. 20'li yaşlarına girmeden önce,1971'de İstanbul Gelişim Orkestrası ile birlikte "Nihayet" adlı bir albüme imza attı. İlk solo albümü "Yol Verin A Dostlar"ı ise 1988 yazında yayımladı. 6 yıl tromboncu ve solist olarak TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrası'nda yer alan sanatçı, birçok kez Eurovision yarışmasına katıldı. Fatih Erkoç, 2 Ekim akşamı Robert Koleji Mezunlar Derneği Bizim Tepe'de sahne alacak. Amerikan caz standartları ve kendi bestelerinin yer alacağı konserde müzisyene piyanoda Uraz Kıvaner, kontrbasta Ozan Musluoğlu ve davulda Ferit Odman eşlik edecek.



Kamucan Yalçın Duo

Yirmi yılı aşkın zamandır caz, rock ve türevlerini içeren çeşitli janrlarda performans sergileyen klarnetçi ve vokalist Kamucan Yalçın, festivale özel olarak tasarladığı bu projede, yol arkadaşı gitarist Mehmet Mutlu ile sahnede olacak. Kamucan Yalçın'ın Karambola projesinde de yıllardır birlikte çalan ikili, tercih ettikleri ve sevdikleri üzere, anlatmaya caz ağacının köklerinden başlayacakları bir öykü ile 1920'ler ve 1930'lardan günümüze çeşitli caz standartlarından bir seçki yorumlayacaklar. Kamucan Yalçın Duo, 2 Ekim'de Postane İstanbul terasında.