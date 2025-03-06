Şehriye teyze yanan evden kurtulamadı
Bursa'da tek katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, kullanılamaz hale gelen evde yaşayan 68 yaşındaki engelli Şehriye Tekin hayatını kaybetti
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Güneybudaklar Mahallesi’nde bulunan tek katlı evde yangın çıktı. Ahşap evden alevlerin yükseldiğini gören komşuların ihbarı üzerine adrese itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kullanılamaz hale gelen ahşap evde yapılan kontrolde engelli Şehriye Tekin’in cansız bedenine ulaşıldı.
Tekin’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.