Şeker Hastalarının Yemesi ve Yememesi Gerekenler Şeker Hastası (Diyabet) Olanlar Ne Yemeli ve Ne Yememeli?

Şeker hastalarının yemesi ve yememesi gerekenler 0:00 / 0:00

Şeker hastalığı her yaş grubunda görülebilen bir hastalıktır. Kişilerde şeker hastalığı teşhisi yapıldıktan sonra, beslenme düzenine dikkat edilmeli, şeker içeriği olan besinlerin tüketiminden ise uzak durulmalıdır. Peki, şeker hastaları nasıl beslenmeli?

Şeker Hastasının Yemesi Gerekenler

Şeker hastalığının daha kötü sonuçlara yol açmaması için tedavideki en önemli nokta beslenme düzeninin sağlanmasıdır. Kan şekerini yükseltmeye yol açan ana kaynak besinler olduğu için kişiler kan seviyesini düşürecek besinleri tüketmeye özen göstermelidir. Bu yüzden şeker hastaları için yemek listesi hazırlanmalıdır. İşte diyabet hastalarının yemesi gereken besinler:

Karbonhidrat içeriği yüksek olan gıdalar

Protein içerikli besinler

Yağ

Vitaminler ve mineraller

Posalar

Yoğurt

Yeşil yapraklı sebzeler ve yemekleri

Kemek ekmeği

Kuru baklagiller

Elma

Ceviz

Greyfurt

Badem

Kivi

Şeker Hastasının Yememesi Gerekenler

Şeker hastalarının tedavi sürecinde yemesi gereken besinler kadar yememesi gereken besinlere de dikkat edilmelidir.

Çay ve kahve tüketiminde şeker kullanılmamalıdır.

Glikoz içeriği olan besinlerden uzak durulmalıdır.

Reçel, bal gibi tatlı ürünlerden uzak durulmalıdır.

Pancar, mısır ve pirinç gibi sebze ve tahıllardan uzak durulmalıdır.

Beyaz ekmek tüketilmemelidir.

Kek, poğaça, börek gibi unlu mamuller tüketilmemelidir.

Patates ve patates türevi gıdalardan uzak durulmalıdır.

Paketli gıdalar tüketilmemelidir.

Şeker Hastaları Kahvaltıda Ne Yemeli

Şeker hastaları için kan şekerini düşüren gıdalar önemli bir yer tutar. Bu yüzden özellikle günün en önemli öğünü olan kahvaltıda protein kaynağı olan besinler tüketilir. Şeker hastası olan kişilerin kahvaltıda peynir, yumurta, yağlı tohumlar arasında yer alan zeytin ve fındık tüketimi aksatılmamalıdır. Buna ek olarak beyaz ekmek yerine kepek ekmeği tercih edilmelidir. Vitamin ve mineral içeriği açısından da bol bol yeşillik ve şeker oranını düşüren meyveler yenilmelidir.

Şeker Hastaları Hangi Çorbaları İçer?

Şeker hastalarının ara öğün ev akşam yemeklerinde vazgeçilmezi çorbadır. Bu yüzden şeker hastaları hangi çorbaları içebileceklerini merak etmektedir. Şeker hastaları tedavi sürecinde mercimek çorbasını rahatlıkla düşürebilir. Bunun nedeni mercimeğin insülin ve kan şekerini düşürücü özelliği olmasıdır. Şeker hastaları ezogelin çorbası da tüketebilir ancak tarhana çorbası tüketmesi uygun görülmez. Bunun nedeni tarhananın içerisinde bulunan buğday unudur. Buğday unu kan şekerini çok hızlı bir şekilde yükseltir. Şeker hastalarının tüketmemesi gereken bir çorba türü ise patates içeren çorbalardır. Patates içerisinde yer alan nişasta oranı şeker hastaları için zararlıdır. Karalahana ise şeker hastalığına iyi gelen bir bitkidir. Bu yüzden diyet döneminde karalahana çorbası tüketilmesi şeker hastaları için önerilmektedir.

Şeker Hastaları Hangi Meyveleri Yemeli?

Şeker hastalarının tüketmesi önerilen sebze ve meyvelerin içeriğinde bulunan mineral, vitaminler ve antioksidanlar kan şekerini düzenlemeye yardımcı olmaktadır. Bu kapsamda kişiler aşağıdaki yer alan sebze ve meyveleri tüketmeye özen göstererek kan şekerlerini dengede tutabilir.