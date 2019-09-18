Şekerpare Tarifi, Nasıl Yapılır?
Şekerpare şerbetli tatlıların içinde en beğenilen ve yapılan tarifidir. Özellikle bayramlarda misafirlerimize sıkça yaptığımız bir tatlıdır.
Şekerpare Tarifi İçin Gerekli Malzemeler:
- 250 gram tereyağı
- 250 gram pudra şeker
- 1 paket vanilya
- ½ kg un
- 4 yumurtanın sarısı
- Rendelenmiş yarım limon kabuğu
Şekerpare Şurubu İçin:
- 1 kilogram toz şeker
- 1 limonun suyu
Şekerpare Tarifinin Yapılışı:
- İlk önce yoğuracağımız kabın içine erimiş tereyağı konur ve pudra şekeri eklenir.
- Tahta kaşıkla döverek iyice ağartılır elenmiş un azar azar dökülerek karıştırılmak da olan yağlı şekere yedirilir.
- 4 yumurtanın sarısı ve rendelenmiş yarım limon kabuğu katılarak hamur iyice yoğrulur. Hamur kıvamını bulunca bundan ceviz iriliğinde parçalar alınır.
- Ve her biri avuç içinde yuvarlanır hafifçe bastırılarak yassı ulaştırılır.
- Sonra önceden yağlanıp una bulanmış fırın tepsisine aralıklı bir biçimde yerleştirilir.
- Yapmış olduğumuz yassı hamurların ortasına fındık veya badem konur.
- Tepsi 180 derecede ısıtılmış kızgın fırına yerleştirilir ve Şekerpare hamuru pembeleşinceye kadar pişirilir.
- Hamur pişerken tencereye toz şeker ve üstünü örtüp, 2 parmak aşacak kadar su konur.
- 1 limonun suyu da eklenerek tencere orta ateşe oturtulur şeker karıştırılıp eritilir ve şurup kıvamına gelinceye kadar kaynatılır.
- Şurup kıvamını bulunca ateşten indirilip soğutulur.
- Şekerparemiz şurubunu iyice çekecektir.
- Soğuduktan sonra servis tabağına alıp ikram edebilirsiniz.
- Afiyet olsun...
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