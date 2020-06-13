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HDP'nin terör suçlamasıyla Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, "ittifak" tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Demirtaş, Twitter hesabında yayınlanan açıklamasında "HDP, yerel seçimlerde CHP veya İYİ Parti ile açık veya gizli hiçbir şekilde ittifak yapmamıştır. Sadece bazı kritik büyükşehirlerde, demokrasinin gelişmesi amacıyla, tek taraflı olarak CHP adaylarının desteklenmesi kararını almıştır. Geri kalan bütün seçim bölgelerinde, CHP ve İYİ Parti dahil olmak üzere tüm partilere karşı HDP seçim yarışına kendi adaylarıyla girmiştir. HDP, Millet İttifakı'nın bir parçası değildir" dedi.

Sakallı bir fotoğrafı da paylaşılan Demirtaş, HDP'nin demokrasi ittifakı çağrısının seçim iş birliği değil, ortak akıl çağrısı olduğunu söyledi.