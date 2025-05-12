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        Selahattin Demirtaş'tan açıklama

        DEM Parti, Selahattin Demirtaş'ın mesajını paylaştı. Açıklamada Demirtaş'ın, "Artık huzurun, refahın, demokrasinin, özgürlüklerin hayata geçmesi, Türkiye'nin her açıdan büyümesi için el birliğiyle, samimiyetle çalışma zamanıdır. Hepimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandığı kaydedildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2025 - 15:58 Güncelleme: 12.05.2025 - 15:58
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        Selahattin Demirtaş'tan açıklama
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        DEM Parti'den yapılan açıklamada, "İmralı Heyeti Üyemiz Pervin Buldan, bugün HDP önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı tutulduğu Edirne Cezaevinde ziyaret etmiştir. Son gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunulan görüşmede Demirtaş aşağıdaki mesajı paylaşmıştır" denildi.

        Açıklamada Demirtaş'ın mesajı şu şekilde paylaşıldı: "Herkese selam ve sevgilerimi iletirim. Sırrı Bey’in acısı ve hatırasıyla beraber barış için atılan adımların umudunu bir arada yaşıyoruz. PKK’nin kongre sonuçları vesilesiyle, bu kararı alan PKK yönetimine, emeği geçen başta Sayın Öcalan olmak üzere Sayın Cumhurbaşkanına, Sayın Bahçeli’ye, Sayın Özel’e ve DEM Parti yönetimine, tüm siyasi parti genel başkanlarına, özellikle de Sayın Ahmet Türk’e ve Sayın Pervin Buldan’a teşekkür ediyoruz. Bu tarihî adımı Sırrı Bey’in hatırası doğrultusunda atılmış büyük bir adım olarak coşkuyla karşılıyoruz.

        Artık huzurun, refahın, demokrasinin, özgürlüklerin hayata geçmesi, Türkiye’nin her açıdan büyümesi için el birliğiyle, samimiyetle çalışma zamanıdır. Hepimize hayırlı uğurlu olsun."

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