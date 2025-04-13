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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Selçuk İnan: Bugünkü maç bizim için bir eşikti - Gaziantep FK Haberleri

        Selçuk İnan: Bugünkü maç bizim için bir eşikti

        Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Selçuk İnan, Atakaş Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bugünkü maç bizim için bir eşikti" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 19:16 Güncelleme: 13.04.2025 - 19:16
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        "Bugünkü maç bizim için bir eşikti"
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        Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Atakaş Hatayspor’u 2-1 mağlup etti.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, galibiyet için mutlu olduklarını söyledi.

        "BUGÜNKÜ MAÇ BİZİM İÇİN BİR EŞİKTİ"

        İnan, "Maçtan önce bu maçın biraz zor olacağını söylemiştim. Çünkü rakibimizin kazanmaktan başka çaresi yoktu. Esasında ofansif olarak önemli işler yapıyorlar. Geçen hafta da 1-0 kaybetmelerine rağmen birçok net pozisyonu vardı. Bunu biliyorduk, buna göre hazırlandık. Defansif anlamda da zaafları olduğunu da biliyorduk. Bunun üzerine çalıştık, fazlasıyla pozisyon bulduk, duran toptan yediğimiz golle geriye düşmemize rağmen maçı çevirmesini bildi. Zor bir maçtı, buna rağmen oyuncularımızın 90 dakika boyunca maçı kazanmayı istemesi, gol için pozisyon üretmeye çalışması beni ayrıca mutlu etti. Galibiyetten dolayı oyuncularımızı tebrik etmek istiyorum. Bugünkü maç bizim için bir eşikti. Çok önemli bir maçtı. Bundan sonraki her maçımız koyacağımız hedefi belirleyecek" ifadelerini kullandı.

        "LİGİN BU ZAMANINDA BU DURUMDA OLMAK BENİ GURURLANDIRIYOR"

        Ligde önümüzdeki hafta oynayacakları Başakşehir maçıyla ilgili ise Selçuk İnan, "Başakşehir maçı deplasmanda çok zor bir maç olacak ama tabii ki hedef maçımız. Oraya kazanmak için gideceğiz, İnşallah da kazanırız. Çünkü takımımızın o gücü var. Eğer doğru oyun oynayabilirsek ve maçı bu kadar istersek kazanabiliriz. Çok zor şartlar altında kuruldu bu takım. Ligin bu zamanında bu durumda olmak beni gururlandırıyor. Bugünden itibaren her kazandığımız maçtan sonra önümüze bir hedef koyabiliriz. Bir hedef belirleyebiliriz ama bu takımın maç maç düşünmekten başka bir şansı yok. Başakşehir maçı su an bizim hedef maçımız" şeklinde konuştu.

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