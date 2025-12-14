Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kocaelispor Selçuk İnan: İlk isabetli şutta gol yedik - Kocaelispor Haberleri

        Selçuk İnan: İlk isabetli şutta gol yedik

        Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Fatih Karagümrük maçında oyunu domine ettiklerini belirterek, "İlk isabetli şutta gol yedik. Oyuncularım pes etmedi" değerlendirmesinde bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 21:27 Güncelleme: 14.12.2025 - 21:27
        "İlk isabetli şutta gol yedik"
        Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Kocaelispor, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.

        "İLK İSABETLİ ŞUTTA GOL YEDİK"

        Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Karagümrük son sırada ama özellikle kendi sahalarında oyun gücü olan, topa sahip olmaya çalışan, merkezde kalabalık olan ve dolayısıyla rakiplerine sıkıntı olan bir takım. Bizim ne yapacağımız çok önemliydi. Hepsine baktığınızda; oyunun genelinde hakim taraf bizdik. Neredeyse oyunu domine ettik. Geçmiş haftalara nazaran pozisyon üretmekte daha başarılıydık. Buna nazaran ilk isabetli şutta gol yedik. Oyuncularım bırakmadı, pes etmedi. Mücadelelerinden ve özellikle oyun gücü olarak isteklerinden dolayı onlar tebrik etmek istiyorum" dedi.

        "DEPLASMANDA 1 PUAN DEĞERLİYKEN ÜZÜLÜYORUZ"

        Alınan 1 puana üzülecek kadar iyi yolda olduklarını belirten İnan, "Lige yeni çıkmış takım olarak bugün belki de bu kadar kısa süre içinde bir oyun gücü oluşturmak, deplasmanlarda kendi oyununuzu rakibinize kabul ettirmek ve her maçı kazanmak için sahaya çıkmak oyuncular için tebriği hak ediyor. O yüzden onları tebrik ettim. Deplasmanda 1 puan çok değerliyken ben dahil bütün oyuncularımız üzülüyoruz. Ama diğer yandan övünmek lazım, iyi yoldayız. Bazen çok iyi pozisyonlar olsa bile maçı kazanamayabilirsiniz. Bugün geri döndük, 1 puanı aldık" diye konuştu.

        "ATATÜRK OLİMPİYAT STADI, ZEMİNİNDEN KURTARIYOR"

        Oyunun ilk yarısında Serdar - Petkovic değişikliğinin yapılacakken son anda vazgeçilmesiyle ilgili ise Selçuk İnan, Serdar’ın dizinde sakatlık olduğunu, değişiklik yapacakken oyuna devam etmek istediğini söyledi. Atatürk Olimpiyat Stadı ile ilgili deplasmana gelen ekiplerin memnun olmadığının hatırlatılması üzerine İnan, "Ben burayı çok seviyorum. Taraftarın olmaması futbol zevki ve seyri açısından sıkıntılı olabilir ama zemin açısından iyiydi. Futbolcu olsam ilk bakacağım zemin olurdu. Oradan kurtarıyor" ifadelerini kullandı.

        Can Keleş'in kasığından sakatlığına rağmen fedakarlık yaparak oynadığını belirten Selçuk İnan, bu hafta onu dinlendirdiklerini söyledi.

        "TAKIMIMIZDA ÇOK KÖTÜ PERFORMANS SERGİLİYOR DİYECEĞİMİZ ADAM YOK"

        Sinirlenip topa vurduğu anla ilgili de konuşan Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Bu bende var. Pozisyon kaçmıştır, bir şey olmuştur. Oyuncularımızın performanslarının bazen iyi, bazen kötü olması beklediğim bir durum. Düşüşte olan bir oyuncuyu en yukarıya çekebilmek için uğraşıyoruz. Bizim takımımızda gözle görünür şekilde bu çok kötü performans sergiliyor diyeceğimiz adam yok" değerlendirmesinde bulundu.

        "GOL YOLLARINDA SIKINTILARIMIZ OLUYOR AMA HER MAÇI FARKLI DEĞERLENDİRİYORUZ"

        Ofansif anlamda yöneltilen eleştiriye ise İnan, "Bu konuda sizin kadar net bir yorum yapmıyorum. Gol yollarında sıkıntılarımız oluyor. Her maç farklı farklı değerlendiriyoruz. Pozisyona dönüşmeyen o kadar çok an vardı ki. Onları da kafamızda oynadığımızda önceki haftalara göre biraz daha iyimser oluyorum. Çok çalışıyoruz, oyuncuları geliştirmeye çalışıyoruz. Çok emek veriyoruz ama en nihayetinde oyuncuların bireysel yetenekleri de belirleyici oluyor, Fofana’nın attığı gol gibi. Sonraki haftalarda oyuncularımıza daha fazla öz güven vererek de sorun olarak görülen olayı düzeltme imkanımız olabilir. Bu kadar net ofans yapamıyoruz demek istemiyorum. Maçın son 20 dakikasını 6-7 ofansif oyuncuyla bitirdik. Oyuncular zamanla daha kaliteli işler yapacak. Öyle umuyorum" diye cevap verdi.

