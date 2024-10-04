Selçuk İnan: Taraftarlarımızla beraber bu maçı kazanacağımız

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 6 Ekim Pazar günü evinde oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, geçiş çalışmalarıyla sürerken, geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maç ile son buldu. Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, şehir için önemli olan bu maçı taraftarların desteğiyle kazanmak istediklerini söyleyerek, taraftarlardan destek istedi. İnan, "Bizim için, takım için, şehir için çok çok önemli bir maç. Yeni takımız, yeni oyuncular yavaş yavaş oynuyor. 15.- 20. gününde 2. 3. maçına çıkan oyuncularımız var. Büyük bir takıma karşı kendi sahamızda oynuyoruz. Bu tür maçlar bizim gibi takımlar için, bizim gibi şehir takımları için önemli bir fırsat. Taraftarların maça gelmesi anlamında, onlara güzel şeyler yaşatmak anlamında bizim için çok önemli ve değerli bir maç olacak. Amacımız tabi her maç olduğu gibi bu maçı da kazanmak" dedi.

"BİREYSEL HATALARDAN, TECRÜBESİZLİKTEN MAÇI KAYBETTİK" Eyüpspor maçında kazanacak pozisyonlara rağmen bireysel hatalardan ve tecrübesizlikten kaybettiklerini söyleyen Selçuk İnan, "Eyüp maçında maçı kazanabileceğimiz pozisyonlara girdik, yakaladık. Biraz bireysel hatalardan, tecrübesizlikten maçı kaybettik diyebilirim. Beni umutlandıran şeyler var. Rahatça artık pozisyona girebiliyoruz. Pozisyon üretebiliyoruz, doğru yerleşim yapabiliyoruz en azından ofansif olarak. Bunlar beni mutlu eden şeyler. Umutluyum ama en önemlisi bu maç için puan ya da puanlar almak. En kötü 1 puan almak amacımız olacak ama maçı kazanacağımıza da yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.