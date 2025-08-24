Selen Görgüzel: Hem tatil yapıyorum hem spor
Bodrum Gümüşlük'teki bir at çiftliğinde görüntülenen Selen Görgüzel, yazı tatil ve sporla değerlendiriyor
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Selen Görgüzel, Bodrum Gümüşlük’teki bir at çiftliğinde görüntülendi.
Ünlü oyuncu, plajda at sürmenin keyfini çıkardığı anlarla dikkat çekti. At biniciliğine ilgi duyduğunu belirten Selen Görgüzel; "Yazları, hem tatil yapıyorum hem de spor yapıyorum" dedi.
