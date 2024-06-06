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        Haberler Magazin Selen Görgüzel'in jet ski turu - Magazin haberleri

        Selen Görgüzel'in jet ski turu

        Selen Görgüzel, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Serin suların keyfini çıkaran Görgüzel, denize girmeden önce jet ski ile turlarken görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2024 - 07:52 Güncelleme: 06.06.2024 - 08:01
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; son dönemde yüzüne yaptırdığı estetik operasyonlarla adından söz ettiren Selen Görgüzel, tatil yapmak için soluğu Bodrum'da aldı.

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        Sıcak havada denizin ve güneşin keyfini çıkaran Selen Görgüzel, siyah renkli mayo giymeyi tercih etti.

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        Denize girmeden önce jet ski ile turlayan Selen Görgüzel, bir süre su üzerinde akrobasi yaptı.

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        Ardından kendini Ege'nin serin sularına bırakan Selen Görgüzel'in o anları objektiflere böyle yansıdı.

        #Selen Görgüzel
        #BODRUM
        #jet ski
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