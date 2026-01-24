Selen Görgüzel’den dikkat çeken paylaşım: Elbette anlatacaklarımız var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Selen Görgüzel, 'Fuhuş' ve 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçlarından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Selen Görgüzel, serbest bırakılmasının ardından sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımla yeniden gündeme geldi. Fotoğraflar yayımlayan oyuncu, paylaşımına düştüğü notla dikkat çekti.

Selen Görgüzel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Her şey zamanını bekler… Elbette anlatacaklarımız var, şimdilik tarihin içinden geçiyoruz."

Fotoğraflar: Instagram