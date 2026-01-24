Habertürk
        Selen Görgüzel'den dikkat çeken paylaşım: Elbette anlatacaklarımız var

        Selen Görgüzel’den dikkat çeken paylaşım: Elbette anlatacaklarımız var

        Uyuşturucu soruşturmasına gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Selen Görgüzel, sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımda; "Her şey zamanını bekler… Elbette anlatacaklarımız var" sözleriyle dikkat çekti

        Giriş: 24.01.2026 - 20:36 Güncelleme: 24.01.2026 - 20:36
        "Elbette anlatacaklarımız var"
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Selen Görgüzel, 'Fuhuş' ve 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçlarından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Selen Görgüzel, serbest bırakılmasının ardından sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımla yeniden gündeme geldi. Fotoğraflar yayımlayan oyuncu, paylaşımına düştüğü notla dikkat çekti.

        Selen Görgüzel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Her şey zamanını bekler… Elbette anlatacaklarımız var, şimdilik tarihin içinden geçiyoruz."

        Fotoğraflar: Instagram

        Polisler kar küredi, vatandaşların yolunu açtı

        OSMANİYE'nin Hasanbeyli ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından emniyet mensupları, hizmet binalarının önünde ve çevresinde biriken kar kütlelerini kendi imkanlarıyla temizleyerek vatandaşların yolunu açtı. (DHA)    

