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        Haberler Dünyadan Selena Gomez'den teşekkür - Magazin haberleri

        Selena Gomez'den teşekkür

        'Single Soon' adlı yeni şarkısını müzikseverlerle buluşturan Selena Gomez, sevenlerinin ilgisine kayıtsız kalmadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2023 - 14:05 Güncelleme: 26.08.2023 - 14:05
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        Selena Gomez'den teşekkür
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        Bir süredir oyunculuk kariyerine odaklanan Selena Gomez, diğer yandan şarkıcılık kariyerine de devam ediyor. Gomez, 'Single Soon' adlı yeni şarkısını dinleyicilerinin beğenisine sundu. Gomez'in şarkısı, hayranlarından ilgi gördü.

        "DANS ETMESİ DE ÇOK EĞLENCELİ"

        Ünlü şarkıcı, sevenlerinin ilgisine kayıtsız kalmadı. Bir mesaj yayınlayan Selena Gomez, "Sevginiz için teşekkürler arkadaşlar" dedi.

        Gomez, ayrıca, "Bu, kendi teniyle barışık olmak ve kendi arkadaşlığını sevmekle ilgili eğlenceli bir marş. Aynı zamanda dans etmesi de çok eğlenceli" şeklinde konuştu.

        Fotoğraf: AP

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        #Selena Gomez
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