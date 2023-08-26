Selena Gomez'den teşekkür

Bir süredir oyunculuk kariyerine odaklanan Selena Gomez, diğer yandan şarkıcılık kariyerine de devam ediyor. Gomez, 'Single Soon' adlı yeni şarkısını dinleyicilerinin beğenisine sundu. Gomez'in şarkısı, hayranlarından ilgi gördü.

"DANS ETMESİ DE ÇOK EĞLENCELİ"

Ünlü şarkıcı, sevenlerinin ilgisine kayıtsız kalmadı. Bir mesaj yayınlayan Selena Gomez, "Sevginiz için teşekkürler arkadaşlar" dedi.

Gomez, ayrıca, "Bu, kendi teniyle barışık olmak ve kendi arkadaşlığını sevmekle ilgili eğlenceli bir marş. Aynı zamanda dans etmesi de çok eğlenceli" şeklinde konuştu.

Fotoğraf: AP