Selena Gomez'e Cannes'daki En İyi Kadın Oyuncu ödülü haberini Zoe Saldana verdi: Başardık, başardık!

ALTIN PALMİYE 'ANORA'YA

Festivalin en büyük ödülü olan Altın Palmiye Sean Baker'ın 'Anora' filmine verildi. Fransız yönetmen Coralie Fargeat'nın 'The Substance" filmi, 'En İyi Senaryo' ödülüne layık görülürken, İranlı yönetmen Mohammad Rasoulof'un 'The Seed of the Sacred Fig' filmine 'Özel Ödül' verildi. 'Büyük Ödül'e Payal Kapadia'nın 'All We Imagine as Light' isimli filmi layık görülürken, 'En İyi Yönetmen' ödülü 'Grand Tour' filmi ile Portekizli yönetmen Miguel Gomes'e sunuldu. Jesse Plemmons da Yorgos Lanthimos'un 'Kinds of Kindness' filmindeki performansıyla 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü aldı.