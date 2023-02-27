Selena Gomez'ın 6 yıl aradan sonra Kylie Jenner'ı geçmesi sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, "Instagram'a hiç ara vermeseydi 700 milyon da olurdu" ve "Instagram'ın gerçek kraliçesi geri döndü" gibi yorumlarda bulundu.