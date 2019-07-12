Oyuncu Selin Şekerci, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Oyuncu sevgilisi Caner Cindoruk’la birlikte geçtiğimiz günlerde çıktıkları tatil turunu tamamlayan Selin Şekerci, tatil dönüşü soluğu menajeriyle toplantıda aldı.
Görüşme sonrası bir restorana giriş yaparak, yemek yerken görüntülenen ünlü oyuncu, yeni projeler için çalışmalarının sürdüğünü ve önümüzdeki sezon sürpriz projelere imza atabileceğini dile getirdi.
Neşeli olduğu gözlenen Selin Şekerci, tatil sonrası bronz teniyle objektiflere poz verdikten sonra bir süre yürüyüş yaparak alışveriş merkezinden ayrıldı.
"BU HAFTA DA AYRILMADIK"
Caner Cindoruk, Gizem Soysaldı ve Settar Tanrıöğen'in rol aldığı ‘İçerdekiler’ filminin özel gösterimi geçtiğimiz aylarda Beyoğlu'nda yapılmıştı. Selin Şekerci, gösterime katılarak sevgilisi Caner Cindoruk’a destek olmuştu.
Cindoruk, ayrılık iddialarını "Bu hafta da ayrılmadık" diyerek ti’ye almıştı.
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