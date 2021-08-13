"SENİNLE ŞİMDİ KONUŞAMADIĞIM İÇİN ÜZGÜNÜM"

Selma Blair 'in MS hastalığıyla mücadelesini konu alan belgeselin tanıtım fragmanı da yayınlandı. Fragman Blair'in evinde merdivenden inerken çekilen görüntüsüyle başlıyor. Sonra da Blair, "Her zaman bir reality şovda yaşadığımı düşünürdüm." diyor. Blair, merdivenlerden inip aynaya bakarken de "Bir belgesel gibi... Ama sadece Tanrı bunu görür ve onaylamaz." ifadelerini kullanıyor. Ünlü oyuncu daha sonra da oyuncak bir telefonla konuşur gibi yaparak, "Seninle şimdi konuşamadığım için üzgünüm. Şu anda hayatımın son günlerini konu alan bir belgesel çekiyoruz." diyor.