Sema Şimşek'in bulunduğu apartmana üç gün içinde iki kez hırsız girince eski manken de çareyi hırsıza mektup yazmakta buldu.

Posta'da yer alan habere göre, Sema Şimşek'in hırsıza yazdığı mektupta şu sözler yer alıyordu:

"Evimde kıymetli bir şey yok, tek varlığım kitaplarım. Boş yere yorulma, beni de uykumdan etme."



SEMA ŞİMŞEK KİMDİR?

1976 doğumlu eski manken Sema Şimşek Almanya’da dünyaya geldi. Henüz 8 yaşında iken babasını kaybeden Sema Şimşek sonrasında Türkiye’ye dönüş yapmış Mimar Sinan Üniversitesini kazandı ancak maddi nedenlerden dolayı eğitim hayatını sürdüremedi.

Lise dönemlerinde okul defilesi ile mankenlik kariyerinin başlangıcını yapan Sema Şimşek 1994 senesinde Best Model of Turkey 1.si, 1995’te ise Best Model of World 4.'üncüsü oldu.

Mankenliğin ardından oyunculuğa adım atan Sema Şimşek, Kurtlar Vadisi Pusu’da İnci Tataroğlu, Dabbe 6 sinema filminde Zeren, Azad'da Naime, İstanbul Şahidimdir’de Ece ve Terkedilmiş’te Hemşire karakterlerine can verdi.

2001 yılında Burak Hakkı ile evlendi ancak 2012 yılında ayrıldılar. Bu evliliğinden Rüzgar isminde 2008 doğumlu bir oğlu var.

