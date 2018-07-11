Sema Şimşek gazetecilere önlem aldı!

Burak Hakkı ile boşandıktan sonra ortalarda pek görünmeyen Sema Şimşek, Bodrum'da ortaya çıktı. Görevlilerden gazetecilerin olduğu uyarısını alan Şimşek, bikinili görüntü vermemek için denize girmedi. Manken, aşırı zayıf hali ile dikkat çekti