Semih Kılıçsoy: Ole hocamızla çalışıyoruz

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Eyüpspor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ın oyuncularından Semih Kılıçsoy, karşılaşmayı değerlendirdi.

"OLE HOCAMIZLA ÇALIŞIYORUZ"

Semih Kılıçsoy, maçın ardından yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı;

"Ole hocamız, bizimle çok ilgileniyor. Bu bizim için şans. Ekibi de çok iyi, bize çok değer veriyorlar. Biz de performansımızı yükseltmek istiyoruz ve çalışıyoruz. İdmandan sonra Ole hocamızla son vuruşlara çalışıyoruz."