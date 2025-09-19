Habertürk
        Semiramis Pekkan, akciğer ameliyatı geçirdi

        Semiramis Pekkan, akciğer ameliyatı geçirdi

        Geçtiğimiz günlerde talihsiz bir kaza geçiren Semiramis Pekkan, hastaneye gittiğinde doktorunun; "Haydi, gelmişken genel kontrollerini yapalım" demesiyle akciğerinde kötü huylu kitle tespit edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2025 - 10:27 Güncelleme: 19.09.2025 - 10:43
        Akciğer ameliyatı geçirdi
        Semiramis Pekkan'ın başına gelenler, "Her şerde bir hayır vardır" düşüncesinin en iyi örneklerinden biri oldu.

        Geçtiğimiz günlerde talihsiz bir kaza yaşayan Semiramis Pekkan, evcil hayvanını gezdirirken kafasını bir demire çarparak sırtüstü merdivenlerden düştü.

        Semiramis Pekkan, hastaneye gittiğinde doktorunun; "Haydi, gelmişken genel kontrollerini yapalım" demesiyle akciğerlerinde kötü huylu kitle tespit edildi.

        Semiramis Pekkan, akciğerinin alt lobunun alınarak ameliyat edildiğini belirtinken sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

        #Semiramis Pekkan
