Semiramis Pekkan: Açlığın ne demek olduğunu bilirim"

BloombergHT’de yayınlanan "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programı yeni sezonun ilk yayınını gerçekleştirdi. Programın konuğu Semiramis Pekkan oldu. Pekkan, samimi açıklamalarıyla izleyenleri ekrana kilitledi.

Hintli milyarder Gulu Lalvani ile 35 yıllık evliliğin ardından yollarına ayıran Semiramis Pekkan sözlerine şöyle başladı: Meslek hayatımın başında zor zamanlar geçirdim. Açlığın ne demek olduğunu biliyorum. Çok zevkle yaptım tiyatroyu ama yaptığım meslek beni doyurmuyordu. Bir avuç üzümle akşamı geçirdiğim geceler oldu. O yaşadıklarım bana ders oldu.

"EŞİMİN İMKÂNLARINI TABİİ Kİ KULLANDIM"

Semiramis Pekkan, sözlerine şöyle devam etti: Eşimin sağladığı imkânları tabii ki kullandım onu da yalanlayamayacağım. Tabii ki hoşuma gitti.

"ÇOCUĞUM İÇİN AYRILMAKTA GEÇ KALDIM ÇOK DAHA ÖNCE AYRILABİLİRDİM" Gulu Lalvani’den Zoran adında bir çocuğu olan Semiramis Pekkan, açıklamaları sırasında; "Benim korkularım başkaydı. Gulu beyle evliliğimde korkularım vardı. Benim korkum, hep oğlumdu. Biraz daha büyümesini bekledim ayrılmak için. Beni seven bir insandı ama hayat görüşlerimiz yavaş yavaş değişmeye başlamıştı. Çok daha önce hareket edebilirdim ama evladım benim için çok önemliydi. Onun için orada biraz daha uzun durdum. O benim şahane adam bile ayrılırken sıkıntı yarattı. Yaratmadığını söylersem yalan olur" dedi.

"SOSYETEYİ HİÇ ÖZLEMEDİM, DUYUNCA TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLUYOR"

Aslı Şafak’ın Hintli milyarder eşinizle yaşadığınız hayatı özlüyor musunuz? sorusuna; "Hiç özlemedim beni çok yordu o hayat. Parti duyduğum zaman tüylerim diken diken oluyor. Sosyal hayatı hiç özlemedim. Duyunca tüylerim diken diken oluyor" şeklinde cevap verdi.

Semiramis Pekkan, bir anısını ise şöyle anlattı: Eski eşimle flört ettiğimiz dönem bir mücevher beğendim. Bir anda pazarlık yapmaya başladı. Utancımdan yerin dibine girdim. Bunu yaptığı için bir daha bir şeye "Güzel" demedim.