İstanbul fonunda Ayfer, Başak ve Melis’in hikâyesini anlatan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın yeni oyunu "Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin" 29 Eylül 2020 Salı saat 20.30’da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak.

Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun yazıp yönettiği, anlatı geleneğiyle tiyatronun çağdaş araçlarını buluşturan oyun, üç anlatıcılı bir kurguyla ilerliyor. Mekânın birliğine hikâyenin parçalanmışlığı ekleniyor ve farklı bir kurgu ortaya çıkıyor. Bu kurgu, geçmiş, gelecek ve şimdide çakılı kalmış üç hikâyeyi birleştiriyor. Zamanla üç hikâye de tekleşiyor ve kadın’ın hikâyesine dönüşüyor…

Oyunun büyük bir seyirci kitlesine ulaşacak olmasının güzel bir duygu olduğunu belirten Murat Mahmutyazıcıoğlu "Umarım, hikâye ihtiyacı olana, kendinden, ailesinden bir şey bulmak isteyen herkese ulaşır” diye konuştu.

Sahne tasarımını Almila Altunsoy’un, kostüm tasarımını Aysel Doğan’ın, ışık tasarımını Murat Özdemir’in, efekt tasarımını Gökhan Balsoy’un yaptığı, fotoğraflarını Sadi Ayan’ın çektiği oyunda Esin Umulu, Şebnem Köstem, Yeliz Şatıroğlu rol alıyor.