İstanbul’da İlkokul öğretmeni Şengül Karaca, geçen yıl 6 Mayıs'ta Beyoğlu'nda bir apartmanın penceresinden düştü. Hayatını kaybeden öğretmenin şüpheli ölümü üzerine gözaltına alınan sevgilisi Hasan Aydın, “ölüme sebebiyet vermek” suçundan tutuklandı.

SANIK SEGBİS İLE DURUŞMAYA KATILDI

Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız'ın haberine göre, İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hasan Aydın sesli ve görüntülü sistem (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmaya ölen Şengül Karaca'nın ağabeyi Yalçın Karaca da katıldı.

BİLİRKİŞİ RAPORU GELDİ

Mahkeme başkanı dosyaya bilirkişi raporunun geldiğini belirtti. Bilirkişi raporunda, Şengül Karaca'nın düşüşünün ‘çivileme' atlayış olarak tabir edilebileceği belirtilerek, "Şengül Karaca'nın arkadan itilmesi ya da kendini boşluğa bırakırken kol ve ayaklarıyla ileri yönlü bir hamle yapması arasında belirgin bir fiziksel ölçüm farklılığı olamayacağından keşif sırasında yapılan ölçümlerin olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu yönünde kesin ayırım yapılmasına olanak vermediği değerlendirilmiştir" denildi.

CİNAYET Mİ İNTİHAR MI?

Hızla yere düşen bir kişinin vücudunda meydana gelebilecek hasar ve yaralanmalar ile Şengül Karaca'nın otopsi bulgularının uyumlu olduğunun değerlendirildiği ifade edilen raporda, bu yaralanmaların da olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu yönünde kesin ayırım yapılmasına olanak vermediği belirtildi.

PENCERE OLDUKÇA DAR

Raporda, "pencerenin oldukça dar olduğu (64 cm) bu şekilde dar olan bir pencereden bir kişinin kendi isteği dışında arkadan itilmek suretiyle hatta kişi pencere pervazında yüzü dışarı bakar vaziyette oturmuş olsa dahi düşmesinin oldukça zor olduğu değerlendirilmektedir" denildi.

ADLİ TIP'TAN RAPOR ALINACAK

Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi'nden Şengül Karaca'nın intihar mı yoksa kendisinin mi aşağı atladığı hususlarının tespit edilmesi için bilirkişi raporu alınmasına karar verdi.

SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme, delillerin büyük ölçüde toplanmış olması, delillerin karartılma şüphesi gösteren olguların bulunmaması ve dosyaya giren bilirkişi raporuna göre, suç vasfının sanığın lehine değişebileceğini belirterek, Aydın'ın tutuklu kaldığı süreyi de göz önüne alarak tahliyesine karar verdi. Sanık hakkında yurtdışına çıkış ve her pazartesi günü en yakın karakola imza atma yükümlülüğü getirildi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Şengül Karaca ile sanık Hasan Aydın'ın aynı evde yaşadıkları, olay tarihinde okul çıkışında buluştukları, yemek yiyip alkol aldıkları, daha sonra eve gittikleri, aralarında tartışma çıktığı anlatılıyor. Şengül Karaca'nın arkadaşlarına Facebook'tan Hasan'ın kendisine şiddet uyguladığına dair mesaj attığı, daha sonra saat 02.00 sıralarında maktülenin evin penceresinden sokağa düştüğü belirtiliyor. İddianamede, sanık Hasan Aydın'ın maktüleyi iterek ölümüne sebep olduğu iddia edilerek "Kasten öldürmek" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

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