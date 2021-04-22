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Seni Çok Bekledim 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seni Çok Bekledim 12. son bölüm

Seni Çok Bekledim 12. son bölümü yayınlandı. Başrollerinde Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun yer aldığı dizinin yeni bölümleri artık Çarşamba akşamları Star TV'de yayınlanacak. Son bölümde; Seni Çok Bekledim 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seni Çok Bekledim 12. son bölüm...

Seni Çok Bekledim 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seni Çok Bekledim 12. son bölüm

Seni Çok Bekledim 12. son bölümünde; Ailede tüm dengeler değişmeye, sırlar birer birer ortaya çıkmaya başlar. Kadir, yıllarca kardeşi bildiği Erol’un ardından, hâlâ yaşadığı şokun etkisindedir. Seni Çok Bekledim 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seni Çok Bekledim 12. son bölüm...

SENİ ÇOK BEKLEDİM 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Seni çok bekledim dizisinin yeni bölümü henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

SENİ ÇOK BEKLEDİM 12. SON BÖLÜM

Ayliz, çektiği acıların ötesinde, Erol’a “Kardeşim” diyememenin burukluğunu yaşar. Sibel, gemileri yakmaya karar verir ve ortalığı sarsacak fitili ateşler. Cemal, kendi sebep olduğu olay yüzünden Kadir’i suçlamaktadır.

Kadir onun katil olduğunu bir kez daha haykırırken, aralarındaki ipler iyice gerilir. Selahattin, her şeye rağmen, Eren Ailesinin zor zamanlarında yanlarında durur ve habersiz olduğu gerçekle yüzleşmesi an meselesidir.

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