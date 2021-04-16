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Seni Çok Bekledim final mi yaptı? Star TV yayın akışı - Seni Çok Bekledim neden yok, yeni bölüm ne zaman?

Cuma günleri ekranlara gelen Seni Çok Bekledim dizisi, bu akşam Star TV yayın akışında görünmüyor. Dizinin sevenleri ise Seni Çok Bekledim neden yok sorusunun cevabını arıyor. Peki Seni Çok Bekledim final mi yaptı? İşte konuyla ilgili tüm ayrıntılar...

Seni Çok Bekledim final mi yaptı? Star TV yayın akışı - Seni Çok Bekledim neden yok, yeni bölüm ne zaman?

Seni Çok Bekledim neden bu akşam yok? Seni Çok Bekledim neden yayınlanmıyor? Sorusu dizinin takipçileri tarafından merak konusu oldu. Peki, Star TV ekranlarında yayınlanan Seni Çok Bekledim 12. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

SENİ ÇOK BEKLEDİM NEDEN BU AKŞAM YOK?

Seni Çok Bekledim dizisinin 12. yeni bölümü ile bu akşam (16 Nisan 2021) ekranlara gelmesi bekleniyordu ancak Volkan Konak'ın sunumu ile Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programı bu akşamdan itibaren Star TV ekranlarında başlayacak.

SENİ ÇOK BEKLEDİM 12. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Seni Çok Bekledim yeni bölüm ile 21 Nisan Çarşamba akşamı Star TV ekranlarında olacak. Bu kapsamda; dizinin yayın günü değişmiş oldu. Dizi artık Cuma akşamı değil Çarşamba akşamları ekranlarda yer alacak.

SENİ ÇOK BEKLEDİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kadir, gemileri yakmış, Cemal'e karşı savaş baltalarını çıkarmıştır. Kardeşi Erol'la işbirliği yaparak şirketteki hisse dengesini lehine çevirme kararı alır. Ancak tam bu sırada öğrendikleri aklını fena halde karıştırır. Ayliz, yaşadığı şokun etkisindedir. Tesellisi, durumdan habersiz olsa bile, her zaman yanında olan Kadir'dir.

İsmet, Cemal'in baskısıyla bildiklerini Kadir'le paylaşamaz. Yine de öğrendiği bilgi, başına bela olur. Karısı Songül'le birlikte kan donduran bir olayla yüzleşirler. Cemal, bir an önce hamlesini yapıp şirketi ele geçirmenin derdindedir. Kadir'i saf dışı bırakacak bir planın peşindeyken kendi öz oğlu Erol'a vereceği zarar aklının ucundan bile geçmez.

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