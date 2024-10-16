Şenol Güneş, istatistikleri tersine çevirmek istiyor

Trendyol Süper Lig'in ilk 8 haftasında 7 maç yapan ve 1 haftayı BAY geçen Trabzonspor, bu bölümde beklentilerin gerisinde kaldı. Bordo-mavililer, bu dönemde topladığı 9 puanla son üç sezonun en kötü performansını sergilerken, teknik direktör Şenol Güneş zirve yolunda önemli bir dönüm noktası niteliğinde olan Başakşehir karşılaşmasından 3 puanla ayrılarak moral bulup, üst basamaklara doğru tırmanmayı planlıyor.

2020-2024 SEZONUNDAN SONRAKİ EN KÖTÜ BAŞLANGIÇ Trabzonspor, 2020-2021 sezonunda ilk 7 haftalık bölümünde 5 puan toplamıştı. Şampiyonluk sevinci yaşadığı 2021-2022 sezonunda 7 maçta 15 puan, 2022-2023 sezonunda 7 maçta 13 puan, 2023-2024 sezonunda ise 7 maçta 12 puan elde eden Karadeniz ekibi bu sezon ise 7 maçta 9 puan toplayarak son 3 sezonun en kötü istatistiklerini elde etti.

BAŞAKŞEHİR MAÇI ÖNEMLİ Trabzonspor, bu sezon oynadığı 7 maçta 1 galibiyet, 6 beraberlik elde ederek 9 puan aldı. Maç başına 1.29 puan ortalaması elde eden bordo-mavililerin istatistikleri zirve için kritik yerde duruyor. Teknik Direktör Şenol Güneş, Karadeniz ekibinin üst basamaklara tırmanması için ilk adımı Başakşehir müsabakasıyla birlikte atmayı hedefliyor.