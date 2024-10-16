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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Şenol Güneş, istatistikleri tersine çevirmek istiyor - Trabzonspor Haberleri

        Şenol Güneş, istatistikleri tersine çevirmek istiyor

        Yeni sezonda beklentilerin oldukça gerisinde kalan Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş istatistikleri tersine çevirmeyi hedefliyor. Güneş, Başakşehir müsabakasını yükseliş için önemli bir fırsat olarak görüyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 14:29 Güncelleme: 16.10.2024 - 14:29
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        Şenol Güneş yükselişe geçmek istiyor!
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        Trendyol Süper Lig'in ilk 8 haftasında 7 maç yapan ve 1 haftayı BAY geçen Trabzonspor, bu bölümde beklentilerin gerisinde kaldı. Bordo-mavililer, bu dönemde topladığı 9 puanla son üç sezonun en kötü performansını sergilerken, teknik direktör Şenol Güneş zirve yolunda önemli bir dönüm noktası niteliğinde olan Başakşehir karşılaşmasından 3 puanla ayrılarak moral bulup, üst basamaklara doğru tırmanmayı planlıyor.

        2020-2024 SEZONUNDAN SONRAKİ EN KÖTÜ BAŞLANGIÇ

        Trabzonspor, 2020-2021 sezonunda ilk 7 haftalık bölümünde 5 puan toplamıştı. Şampiyonluk sevinci yaşadığı 2021-2022 sezonunda 7 maçta 15 puan, 2022-2023 sezonunda 7 maçta 13 puan, 2023-2024 sezonunda ise 7 maçta 12 puan elde eden Karadeniz ekibi bu sezon ise 7 maçta 9 puan toplayarak son 3 sezonun en kötü istatistiklerini elde etti.

        BAŞAKŞEHİR MAÇI ÖNEMLİ

        Trabzonspor, bu sezon oynadığı 7 maçta 1 galibiyet, 6 beraberlik elde ederek 9 puan aldı. Maç başına 1.29 puan ortalaması elde eden bordo-mavililerin istatistikleri zirve için kritik yerde duruyor. Teknik Direktör Şenol Güneş, Karadeniz ekibinin üst basamaklara tırmanması için ilk adımı Başakşehir müsabakasıyla birlikte atmayı hedefliyor.

        ŞENOL GÜNEŞ, MENTAL TOPARLANMAYA AĞIRLIK VERDİ

        Trabzonspor'da Teknik Direktör Şenol Güneş, zorlu bir sezon başlangıcının ardından milli maçlar için verilen arayı fırsata çevirerek takımını mental ve fiziksel olarak toparlamak için yoğun bir çalışma temposuna girdi. Sezonun ilk 7 maçında sadece 1 galibiyet alabilen bordo-mavililer, beklenen performansı gösteremediği için eleştirilerin odağında olurken bu süreçte Güneş, takımıyla sıkı bir antrenman temposu içinde günde iki idman yaparak eksikleri gidermeye çalışıyor

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