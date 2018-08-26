Seongnam - Bucheon 1995 maç önü

Güney Kore K Lig 2 maçında Seongnam ile Bucheon 1995, 27 Ağustos 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 14:00. 43 puanlı Seongnam 2. sırada bulunuyor, Bucheon 1995 31 puana sahip ve 6. sırada. Seongnam, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Bucheon 1995 son 5 mücadelede 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 737 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Seongnam kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Bucheon 1995 sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Seongnam son hafta oynanan Busan I Park maçında 2-0 yenildi.

Bucheon 1995, Daejeon Citizen karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Seongnam, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Seongnam, kendi sahasında 12 gol attı, 7 gol yedi.

Bucheon 1995, dış sahada 6 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Bucheon 1995 18 kez gol sevinci yaşadı, 16 kez topu ağlarında gördü.

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