Serbest bırakılan Filistinliler Gazze'ye ulaştı

Uluslararası Kızılhaç aracılığıyla serbest bırakılan Filistinli esirler, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı’ndan otobüslerle Gazze Şeridi’ne giriş yaptı.

Esirler, ulaştıktan sonra sağlık kontrolleri için Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri hastanesine getirildi.

İsrail ordusu, Gazze'den alıkoyarak en temel insani standartların bulunmadığı hapishanelerde tuttuğu bazı Filistinli esirleri serbest bıraktı.

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamada, Gazze'den alıkonulan Filistinlilerin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan serbest bırakıldıkları belirtildi.

Serbest bırakılan Filistinlilerin muayene için Uluslararası Kızılhaç Komitesi ekipleri tarafından Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentine yer alan Aksa Şehitleri Hastanesine götürüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, serbest kalan Filistinlilerin sayısına veya sağlık durumlarına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ordusunun Gazze'den alıkoyduğu ve sonrasında serbest bırakılan birçok Filistinlinin, psikolojik ve bedensel işkenceye maruz kaldığı görülmüştü.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'ten bu yana yürüttüğü işgal ve saldırılar süresince aralarında kadın, çocuk ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu binlerce Filistinliyi alıkoydu.