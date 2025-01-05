Serdal Adalı'dan Bülent Uslu açıklaması

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Bülent Uslu'nun Futbol A.Ş Yönetim Kurulu'nda yer alacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Adalı, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Beşiktaşlılar; Göreve gelmeden önce de söylediğimiz üzere her bir Beşiktaşlının katkısını, desteğini, görüşlerini önemsiyoruz. Bülent Uslu da bugüne kadar Beşiktaş'a katkıda bulunmaya çalışmış, bilinen bir Beşiktaşlıdır. Ancak; Genel Kurul sürecinde de gündeme gelen, Bülent Uslu'nun Futbol A.Ş Yönetim Kurulu'nda yer alacağı iddiaları o gün de söylediğimiz gibi gerçeği yansıtmamaktadır. Camiamızın bilgisine sunarım."