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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Serdal Adalı'dan Bülent Uslu açıklaması - Beşiktaş Haberleri

        Serdal Adalı'dan Bülent Uslu açıklaması

        Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Bülent Uslu'nun Futbol A.Ş Yönetim Kurulu'nda yer alacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2025 - 15:43 Güncelleme: 05.01.2025 - 15:43
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        Serdal Adalı'dan Bülent Uslu açıklaması
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        Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Bülent Uslu'nun Futbol A.Ş Yönetim Kurulu'nda yer alacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

        Adalı, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        "Değerli Beşiktaşlılar; Göreve gelmeden önce de söylediğimiz üzere her bir Beşiktaşlının katkısını, desteğini, görüşlerini önemsiyoruz. Bülent Uslu da bugüne kadar Beşiktaş'a katkıda bulunmaya çalışmış, bilinen bir Beşiktaşlıdır. Ancak; Genel Kurul sürecinde de gündeme gelen, Bülent Uslu'nun Futbol A.Ş Yönetim Kurulu'nda yer alacağı iddiaları o gün de söylediğimiz gibi gerçeği yansıtmamaktadır. Camiamızın bilgisine sunarım."

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