Serdal Adalı'dan Bülent Uslu açıklaması
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Bülent Uslu'nun Futbol A.Ş Yönetim Kurulu'nda yer alacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Bülent Uslu'nun Futbol A.Ş Yönetim Kurulu'nda yer alacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Adalı, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Değerli Beşiktaşlılar; Göreve gelmeden önce de söylediğimiz üzere her bir Beşiktaşlının katkısını, desteğini, görüşlerini önemsiyoruz. Bülent Uslu da bugüne kadar Beşiktaş'a katkıda bulunmaya çalışmış, bilinen bir Beşiktaşlıdır. Ancak; Genel Kurul sürecinde de gündeme gelen, Bülent Uslu'nun Futbol A.Ş Yönetim Kurulu'nda yer alacağı iddiaları o gün de söylediğimiz gibi gerçeği yansıtmamaktadır. Camiamızın bilgisine sunarım."