Öncelikle Sergen Yalçın'ı ve Alanyaspor'u tebrik ediyorum, klasik olarak geriye yaslanıp 3 tane ön liberolu kontraya dayalı oyun tercih etmediği için. Orta sahada sert ve rakip oyuncuları döndürmeyen müthiş modern futbol örnekleri için. Rakip alanda bir iki pas yapıldıktan sonra topu kanatlara aktarıp hücuma çıkma planları için. Feghouli ve özellikle Oyekuru'nun savunma zaafiyetlerini öngörüp bekleri ileri çıkarma konusundaki planı için. Yürekli oyunları için..

İlk yarıda ilk 10 dakika dışında orta sahada G.Saray'ı adeta futbol olarak dövdüler. Hele bir 35-45 arası var ki inanılmaz. İlk 45 bittiğinde haklı olarak içeriye 1-0 ile girdiler. Galatasaray ise Marcao dışında kimsenin iyi oynamadığı bir ilk devre oynadı. Fernando ve Ndiaye çok kötüydü, Belhanda da berbattı. Böyle olunca Feghouli ve Onyekuru topla buluşamadı. Tam bir ceza alanı santraforu olan Kostas Mitroglou ise bu şartlarda ortaya çıkamazdı. Buna karşın yürüyecek hali olmadığı da ortadaydı.

2. yarıda Belhanda biraz toparlanıp Fernando-Ndiaye ikilisinin önüne geçince top biraz daha fazla G.Saray'da kaldı. Hemen hemen ilk pozisyonda Feghouli güzel bir gol attı. Klasik, eski tip Anadolu takımı hocası olsa çekinir ve yaslanırdı. Sergen Yalçın öyle yapmadı, hücuma devam ettirdi. Oyun dengelendi ve hatta Alanya ağırlıklı oynandı. Ama Fernando-Ndiaye ikilisi ile biraz daha defansa yardım edince Alanya pozisyon bulamadı.

Fatih Terim açısından yapılacak bir hamle var mıydı bilemiyorum. Ama ben Ndiaye'nin değişmesini bekliyorum artık. Hem o driplinglerini yapamıyor hem de çok faul yapıyor. Bence Fernando yanında başka bir isim bulacaktır Fatih Hoca..

Emre Akbaba geri döndüğünde Belhanda belki oraya geçer ama o dönene kadar da bir çözüm bulunabilir. Belki Donk, belki Mariano hamlesi yapılabilir.

G.Saray adına en beğendiğim şey iki stoperlerinin de topu oyuna hem de dikine sokma istekleri. Bu, ligimizde çok fark yaratacak özellikler. Luyindama'yı defansif olarak değerlendirmek için bir kaç maç daha bekleyelim ama her iki stoper de çok iyi dikine oyun kurabiliyor.

Maçın adamı da Efecan'dı.