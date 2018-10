10 Ekim Çarşamba günü Ali Koç'un açıklamaları gündem oldu. Başkan, yaklaşık 5 gün önce alınan "kadro dışı" ve "göreve son" kararlarının gerekçelerini açıkladı. Karşı taraftan bir açıklama gelebilir diye 2 gün bekledim. Volkan dışında açıklama yapan olmadı. Konuyla ilgili madde madde gideceğim sonunda da naçizane analizimi yapacağım.

● 3 Hocanın görevine son verilmesi: Aslında analiz edilecek pek birşey yok. Kabul edilebilir bir durum yok. Hocalar bilgi sızdırma ve dahi sabotaj (yanlış idman) yapmışlar. Karnımızdan konuşmaya gerek yok, açıkça Aykut Hoca'ları geri gelsin diye çalışmışlar. Kocaman defteri zaten hiç açılmamış, Aykutperest medyanın iddia ettiği gibi başkan Kocaman konusunda bir gün dahi pişman olmamıştı. Buna karşın bilhassa sabotajın artırıldığı dönemde yandaş medyasının "Taraftar Aykut'u istiyor" yalanını ortaya atması tesadüf olsa gerek!! Kocaman defteri bana göre F.Bahçe açısından uzun süreliğine kapanmıştır. 3 hoca meselesi belli ki biraz daha su kaldıracak.

● Aatıf ve Dirar: Bir kere Aatıf'a helal olsun. 2 kez. Birincisi "Bu takım geçen sene de kalitesizdi, bu sene daha kalitesiz" demiş. Tamamen aynı fikirdeyim. Bu anlamda helal olsun. 2. helal olsun'um ise bizzat bu kalitesiz isimlerden birisinin kendisi olduğu halde bu tespiti yapabilmiş olması. Dirar konusunda moral bozup kulis yapması da kadro dışı kararının sebebi. Tartışacak bir şey yok.

● Volkan: Volkan'ın durumu farklı. TV ekranlarında da söylediğimiz gibi Volkan aslen usül hatası yapmış. Bu konuda başkanın hiyerarşik düzen gereği kendi yanında Semih Özsoy'a bağrılmasına karşı bir tepki vermesi doğaldır. Ancak başkan Volkan'ın esas hatası da yaptığını söyledi. "Takımı toplama" işini; makarna partilerini yapmadığını söyledi. Bu konuda başkana katılmıyorum. "Takımı topla Volkan" zihniyeti son 4 yıl Aziz Bey mentalitesiydi. Ali Bey'in de bu fikirde olması kabul edilemez. Usül hatası konusunda ise başkan haklı. Volkan da özür dilerse konunun tatlıya bağlanabileceğini başkan da söyledi.

● Ersun Yanal: Açıkça ben varken olmayacak dedi. Bu konuda bir yorum yapamam. Demek ki düşünmüyor.

● Cocu: Samandıra bu haldeyken hocanın performansının da tam olarak yansımasını görememiz doğal. Devre arasına kadar teknik adamlığı konusunda daha rahat fikrimiz olur. Bu karar da benim beklediğim ve mantıklı bulduğum bir karar.

● Comolli ve Onur Başar: Başkan, "Şimdi Onur'a da başladılar" diye aslında doğrudan bana seslendi.

Onur Başar'ı tanımam. Başka bir idari direktörle de ilişkim yoktur. Ama Samandıra'nın çivisi çıkmışsa bunda hem Sportif Direktörün hem de İdari Direktör'ün kusuru olmaması düşünülebilir mi?

Her olan biteni başkana anında ileteceklerine (Mesela Koeman-Volkan olayı) orada çözmeye çalışsalar, her takım soyunma odasında olabilecek küfürlü konuşmaları yemeyip içmeyip başkana yetiştirmeseler, yani işlerini layıkıyla yapsalar daha az sorun olmaz mı? (Başkan All Or Nothing Manchester City belgeselini izlesin.. 20 yaşındaki çocukların Pep'e nasıl trip yaptıklarını, soyunma odasına girildiğinde küfür edilip edilmediğini görecektir)

Samandıra neredeyse Dallas'a dönmüşse başkan kusura bakmasın Sportif Direktörünün de idari direktörünün de hatası vardır. İdari direktörün (Onur Başar) bu göreve liyakati yoktur. Başka görevler alabilir ya da yardımcı hocalardan biri olur. (Kendisinin A ve B lisansı var) Ancak liyakat döneminde mevcut görevini yerine getirebilecek donanım kendisinde yoktur. Üstelik Volkan ve Topal'ı Rize'de tribüne gönderirken "Başkan öyle istiyor" diye yalan söylemesi neyle açıklanabilir?



Comolli'yi ise herkes eleştiriyor. Kendisi hakkında başkanın da şikayetçi olduğu konular olmuş. Uzun uzadıya anlatmaya gerek yok. Takım ortada. Transferler ortada. Fabian transferi skandalı ortada. "Wilshere'i buraya, İstanbul'a getirmek bile büyük başarıdır" demeci ortada. "Alper belki forvete evrilecek. Benfica maçına forvetsiz çıkmadık" demeci ortada. Frey ortada, Reyes ortada.. Her şeyden vahimi 3 Aykutçu Hoca'nın 4-5 hafta yanlış idman yaptırdığı, yanlış veri verdiği ortada. Sportif direktör bir kez bile "yahu burada bir yanlışlık var" diyememiş. Görememiş. Futbolcular kendisini bulup konuşmaya çekinmiş. Samandıra Dallas olmuş bizim arogan Fransız'ın ruhu duymamış. "Beyler her sıkıntıda başkanı aramayın. Doğrudan bana gelin" diyememiş. Demişse de o güveni verememiş.

Ali Bey, Volkan'ın kontratının uzatılması konusunda da Aykutçu 3 hocanın devam etmesi konusunda da kararlarını biraz duygusal olarak aldığını ifade etti. Hatırlarsa bu satırların yazarı "Aklıyla yönetirse efsane olur, kalbiyle yönetiyor" diye defalarca söylemişti. Aynı şeyi Comolli ve Onur için de yapıyor. "Aslında bana saldırıyorlar" diyor. Yine "Kara Murat benim"e getiriyor. Gerek yok, duygusallık yapmasın. Başkasını bilmem ama ben başkana saldırmıyorum, Sportif Direktörlük - İdari Direktörlük - Teknik Direktörlük'ten oluşan kurumsal yapılanma projesini de doğru buluyorum. Kişilere-kahramanlara-imparatorlara değil; sistemlere inancını anlıyor ve makul buluyorum. Ama mevcutların görev tanımına uygun isimler olmadığını düşünüyorum. Birinin işi o değil; diğeri de bariz başarısız ve 6 yıldır piyasa dışında. Teknik adamı ise 3-4 hafta sonra daha rahat analiz edebileceğiz.

Hülasa duygusallık yaptınız yaralandınız. Yine yapmayın. Saldırı değil, dışarıdan bakış. Elbette siz bildiğinizi yapmaya devam edeceksiniz. Biz de gördüklerimizi yazmaya..

