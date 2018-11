TFF'ye tek bir tavsiyem var. 2011'de Kadıköy'de yaşanan İsviçre maçı rezaletinde ne yaşandıysa benzeri Telekom'da yaşandı. G.Saray yaptığı açıklamayla "Aman ha bize fazla bir şey vermeyin.." demeye getirdi. "Fatih Hocamızı ayırın gerisini siz bilirsiniz" pazarlığına açık olduğunu bildirdi. F.Bahçe ise "Tamam Jailson ve Soldado'ya ceza gelecek anladık da Belhanda'yı kolladınız onu da gördük, ama daha fazla taviz vermeyin" demeye getirdi..

TFF hiç uğraşmasın UEFA kriterlerini uygulasın.

O maçtan sonra Alpay ve Emre'ye ve İsviçreli Huggel'e 6'şar maç verildi. Türkiye'ye önce 6 maç ceza verildi sonra 3 maça düştü hatırlarsanız. Ama o dönem Fatih Terim'in yardımcısı olan Mehmet Özdilek'e tam 12 ay ceza vermişti UEFA kurulları. Tekme tokat kavga eden oyunculara 6 maç, sadece çelme takan Özdilek'e 12 ay.. Çünkü "senin ne işin var hoca olarak o ortamlarda" cezası idi bu. TFF'ye benden söylemesi alın size UEFA kriteri..

KASIMPAŞA'DA DA MI SOLDADO VARDI?

Fatih Terim'in yardımcı seçimini belli ki "Biri de kavga etsin" diye yapıyor. Hasan Şaş da geleceği düşünecek bir kafa yapısına sahip olmadığı için bu görevi gaza gelerek yapıyor. Açık söyleyeyim Şaş, Terim sonrası futbolda çok zor iş bulur. Terim sonrası G.Saray'da çalışamaz. Hiç bir kulüp ona takım teslim etmez. Eden olsa dahi her deplasmanda ağır küfürler yer. Günün birinde de patlama yaşar, arkasında da Fatih Hoca'sı olmadığından büyük ihtimal futbol hayatı sonlanır. Yaşayacak ve görecek böyle olacak. Öte yandan Galatasaray'ın bazı kesimleri "Tahrik" unsuru üstünde duruyor. Ben de diyorum ki Kasımpaşa'da Soldado mu vardı? Telekom'a gelen her takımın ekibiyle konuşun. Şükrü Hanedar'dan Hasan Şaş'tan hemen herkes şikayetçi. Her maç bu ve bunun gibi birkaç isim, (Kasımpaşa maçına özel Levent Şahin Hoca..) rakip takıma küfretmeyi hakaret etmeyi gelenek haline getirmiş. Ülkenin en efendi staff'ına en genç yedek kulübesine sahip Kasımpaşa'yı bile sindirmeye çalışmak adına yapılanları bir araştırın. Sivas'ta bir sorun. Akhisarlılalar'a sorun. Konyaspor'a sorun..

Bir zamanlar "Türk futbolunun düzelmesi için Aziz Yıldırım'ın gitmesi lazım" lafını pelesenk edinmiş TemizLig'çiler şu G.Saray yedek kulübesinin 'şiddet ve yıldırma taktiği'ne de bir baksınlar. Telekom koridorlarına da Aziz Yıldırım dönemi Fenerbahçesi kadar ehemmiyet verilsin.. Madem TemizLig istiyorsunuz herkes kapısının önünü temizlesin. Bakın Fenerbahçe'de Volkan Demirel bile yok artık..

