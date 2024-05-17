13 kentte 4 günlük eylem ve etkinlik yasağı

Kobani davası kararı sonrası 12 kentte yürüyüş ve gösteri gibi eylemlerin yasaklandığını duyuruldu.

İzmir Valiliği, Kobani Davası olarak da bilinen '6-8 Ekim olayları ile ilgili davanın sonuçlanmasının ardından, kentte 4 gün yürüyüş ve gösteri gibi eylemlerin yasaklandığını duyurdu.

Kamuoyunda Kobani Davası olarak bilinen ve 18'i tutuklu 108 kişinin yargılandığı '6-8 Ekim Terör Olaylı Davası' dün görülen 83'üncü duruşmasının ardından karara bağlandı. Mahkeme heyeti, Selahattin Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu birçok kişiye hapis cezası verdi. Dava ile ilgili açıklanan karar sonrasında İzmir Valiliği kentte 4 gün gösteri ve eylemlerin yasaklandığını bildirdi.

REKLAM VALİLİĞİN İNTERNET SİTESİNDEN DUYURULDU İzmir Valiliğinin resmi sitesinde yer alan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlimiz farklı noktalarında terör örgütüne müzahir şahıs veya şahıslarca toplanılarak, PKK/KCK terör örgütünü ve elebaşı Abdullah Öcalan’ı övücü mahiyette eylemlerde bulunulabileceği, vatandaşların can ve mal güvenliğini olumsuz yönde etkileyecek fiillerin meydana gelebileceği, kanuna aykırı süreç işletileceği ve karşıt görüşlü grupların bir araya gelerek istenmeyen olaylara sebebiyet verilebileceği değerlendirilmektedir.