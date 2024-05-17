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        Haberler Ekonomi Emlak Son dakika haberi Konut satışı 3 yılın dibinde - Emlak Haberleri

        Son dakika haberi Konut satışı 3 yılın dibinde

        Türkiye genelinde konut satışları nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,8 azalarak 75 bin 569 oldu. Bu rakam, Mayıs 2021'den beri en düşük satış sayısı olarak kayıtlara geçti. Yabancıya satış sayısı, pandeminin yaşandığı Mayıs 2020'den beri en düşük seviyeye geriledi. Pandemi dönemi göz ardı edilirse Temmuz 2016'dan beri en düşük sayıda yabancıya satış gerçekleşti

        Giriş: 17.05.2024 - 10:03 Güncelleme: 17.05.2024 - 10:24
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        Konut satışı 3 yılın dibinde
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        Türkiye genelinde konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,8 azalarak 75 bin 569 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 12 bin 406 ile İstanbul, 6 bin 272 ile Ankara ve 4 bin 427 ile Antalya olurken, en az olduğu iller sırasıyla 18 ile Ardahan, 35 ile Hakkari ve 49 ile Tunceli oldu.

        KONUT SATIŞLARI OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE YÜZDE 3,7 AZALDI

        Konut satışları Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 azalışla 355 bin 173 olarak gerçekleşti.

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        KREDİLİ SATIŞ YÜZDE 67,5 AZALDI

        Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,5 azalış göstererek 7 bin 71 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 9,4 olarak gerçekleşti. Ocak-Nisan döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 57,0 azalışla 34 bin 693 oldu.

        Nisan ayındaki ipotekli satışların, bin 744'ü; Ocak-Nisan dönemindeki ipotekli satışların ise 8 bin 313'ü ilk el satış olarak gerçekleşti.

        Türkiye genelinde diğer konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 artarak 68 bin 498 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 90,6 olarak gerçekleşti. Ocak-Nisan döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,2 artışla 320 bin 480 oldu.

        İLK EL SATIŞI 24 BİN 85

        Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,6 azalarak 24 bin 85 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 31,9 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 artışla 112 bin 341 olarak gerçekleşti.

        Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,3 azalış göstererek 51 bin 484 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 68,1 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 azalışla 242 bin 832 olarak gerçekleşti.

        YABANCIYA SATIŞ SAYISI BİN 272

        Yabancılara yapılan konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,3 azalarak bin 272 oldu. Nisan ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,7 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 454 ile Antalya, 407 ile İstanbul ve 149 ile Mersin oldu.

        Yabancıya konut satışı böylece pandemi sebebiyle kapanmaların yaşandığı Mayıs 2020’den bu yana en düşük seviyesine geriledi. 2020’de alınan pandemi tedbirleri sebebiyle söz konusu yılın nisan ayında yabancılara 790, mayıs ayında ise 860 adet konut satılmıştı. Satışlar, haziran ayında ise 1.664 adede yükselmişti. Bu özel dönem göz ardı edilirse yabancıya konut satışında Temmuz 2016’dan bu yana en düşük seviye görüldü

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