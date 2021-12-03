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Serdar Ali Çelikler: Mesut hep santrfor arkasında mı oynadı?

Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'deki son durumu ve Pereira'nın Mesut Özil'i kullanmasını değerlendirdi

Serdar Ali Çelikler: Mesut hep santrfor arkasında mı oynadı?

Vitor Pereira dönemi bitti, bitiyor deniyor.. Ben buna şu an için çok ihtimal vermiyorum. Bütün bir yaz ayı boyunca hoca arayıp bulamayanların, bu sıkışık takvimde kimseyi bulamayacaklarını düşünüyorum. Tahminim, en erken Ocak transfer döneminde yollar ayrılır. O zaman da Çin kulübü ile sözleşmesi biten Bilic gelir herhalde. Bekleyelim görelim ne olacağını..

Vitor Hoca'nın eleştirileri arasında bir de özel Mesut'u nerede oynattığı konusu var. Deniliyor ki "Mesut kanatta oynamaz." Evet doğrudur bu önerme. Mesut en dış kenar oyuncusu olamaz. Ama F.Bahçe'de de kanat oyuncusu olarak oynamıyor. KANAT FORVET olarak oynuyor. 4-3-3'ün ön alanında en önde kısa kenar forveti görevi veriyor Pereira ona. Ve evet, Mesut kariyerinin büyük bölümünde bu bölgede oynadı.

2014 Dünya Şampiyonu Almanya da 4-3-3 oynuyordu. İdealde Schweinsteiger - Kross - Khedira'dan oluşan orta 3'lünün önünde 3 forvet yer alıyordu. Santrafor Klose'nin sağ KANAT FORVETİ pozisyonunda Müller, sol KANAT FORVETİ pozisyonunda Mesut oynuyordu. Bazen yer değiştiriyorlardı.

Arsenal'de de Aboumeyang ya da Lacazette'in arkasında KANAT FORVET olarak bazen Aleixis Sanchez ile birlikte yer alırlardı. Önerilen; 4-2-3-1'in direkt santrafor arkası pozisyonunda sadece iç saha maçlarında Real Madrid'de oynadı. Mourinho da bazen orta alanı 3'leyip Mesut'u KANAT FORVET'e çekerdi. Yani "Vitor Pereira Mesut'u yanlış oynatıyor" önermesi doğru bir önerme değil.

Vitor Hoca'yı eleştirecek bir sürü konu var. Ama Mesut'u oynattığı yer bunlardan biri değil. Ha keza İrfan'ı da Belözoğlu aynen şimdiki yerinde oynatıyordu. Mesut'u izliyor, görüyor ve anlıyoruz. Kendisiyle mücadele ediyor. Elinden geleni yapmak istiyor bunu görebiliyorum. Ama topa vururken yere düşüyor. Gol atarken bile.. Pasları yumuşak gidiyor. Bazen o kadar yoruluyor ki pas atmasınlar diye kendini saklıyor oyun içinde..

Sorun oynadığı yerde değil. Sorun kendini verememesi, istememesi de değil. Bilakis çok istiyor. F.Bahçe'yi de seviyor belli ki. Ama vücudu izin vermiyor. Başlıktaki soruya gelirsek cevabı verelim:

Hayır, Mesut kariyerinin çok büyük bölümünde 4-3-3'ün kenar-kanat forveti olarak oynadı.. Oynardı..

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