Derbi bitti, bence Galatasaray 22. şampiyonluğunu aldı. Beşiktaşlılar ise hakem Bülent Yıldırım ile Şenol Hoca'yı eleştirilerin ana noktasına oturttular.



Haklılar. 'Etkin Galatasaray Medyası'nın en önemli isimlerinden Fatih Altaylı da Hıncal Uluç da hakemin ilk devrede Galatasaray lehine maç yönettiğini yazıp söylediler. Bence de Yıldırım ilk 40 dakika boyunca Beşiktaş'ı sindirdi. Ama ortalığı ayağa kaldıracak kadar bariz skora etki eden hata yapmadı. Taçtan gol yiyorsan sorun sendedir. Velev ki taç yanlış verildi. Beşiktaşlı oyuncular kaleye 70-80 metre mesafedeki taç pozisyonunda uyuyup kalmasalardı.



Şenol Güneş takımını hazırlayamamış. Necip tercihinden öte söylüyorum. Ne kendisi inanmış ne de takımına inandırmış oradan galip çıkabileceğine..



Ama en başta camia inanmadı, Fikret Orman inanmadı, yönetim konsantre olmadı ki, Şenol Hoca da konsantre olup takımını hazırlasın..



Seba'dan sonra en başarılı başkan olan Fikret Orman tarihinin en kötü ve formsuz dönemini geçiriyor. Yönetim krizleri, hoca krizleri, para ödeyememe sorunları derken takım birdenbire kendisine şahane bir fırsat sundu.



"Telekom'da Galatasaray'ı yen, şampiyon ol" fırsatı ayağına kadar geldi.



Aynı fırsata sahip Galatasaray'ın başkanı maçı 1 hafta evvel başlattı. "Hakemlere güvenmiyoruz. Torbadan çıksınlar" dedi. Hocası, beIN Sport ödül törenini kendi lehine motivasyon unsuruna çevirdi. Zaten asbaşkan Fenerbahçe maçından sonra "Ülkenin tüm kurum ve kuruluşları, Cumhurbaşkanı'ndan MHK'ya kadar herkes Başakşehir'in şampiyonluğu için uğraşıyor" demeye getirip fitili ateşlemişti.



Üstüne bu kadar motive ve hazırlıklı bir camianın 50 bin taraftarına karşı oynayacaktınız..



Bu durumda sessiz kalan, edilgen olan, susan Beşiktaş, Telekom'da Bülent Yıldırım'ın ne yapmasını bekliyordu acaba?

Oysa Yıldırım'ın hakem olacağı 1 hafta evvel belliydi. Fikret Orman çıkıp, "Ey MHK sakın Bülent'i atamayın" deseydi, "Eyy Bülent... Hakemlikte son senen. Bu camiada bir geleceğin olsun istiyorsan Beşiktaş'a rağmen olamazsın" deseydi, yani maalesef futbolun doğrusunu değil ama ülke gerçeğindeki gibi davransaydı; Ümraniye'de kamp kurup Şenol Güneş'i inandırsaydı, paraların bir kısmını ödeyecek imkan yaratsaydı, oyunculara "Size kimse bir şey yapamaz. Çıkın oynayın. Biz hakkınızı yedirmeyeceğiz" deseydi, maça da gidebilseydi, yönetimi ile tam kadro dağ gibi takımının arkasında durduğunu gösterebilseydi acaba Bülent Yıldırım o 40 dakikayı nasıl yönetirdi?



Şenol Güneş ve futbolcuları uyku halinde mi olurdu yoksa ful konsantre şeklinde mi maça gelirlerdi..



Evet Şenol Güneş inanmamıştı kazanacaklarına.. Ama en başta Fikret Orman inanmadı. Galiba taraftardan başka kimse inanmadı zaten.